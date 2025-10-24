Assassin's Creed Shadows è in arrivo su Nintendo Switch 2

Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Shadows verrà pubblicato tra poche settimane su Nintendo Switch 2. La notizia è stata accompagnata da un apposito trailer.
Questa versione del gioco includerà tutti gli aggiornamenti pubblicati in questi mesi sulle altre piattaforme, fatta eccezione per l’espansione Claws of Awaji, che invece verrà pubblicata in un momento successivo. Inoltre, presenterà la funzionalità di progressione cross-platform attraverso l’account Ubisoft Connect: in questo modo sarà possibile trasferire i salvataggi da una piattaforma all’altra. Infine, viene assicurato il pieno supporto al touch screen in modalità portatile per quanto riguarda la navigazione tra i menù di gioco.
Assassin’s Creed Shadows debutterà su Nintendo Switch 2 il prossimo 2 dicembre.