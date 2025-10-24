Elden Ring: Tarnished Edition slitta al prossimo anno

Prevista inizialmente entro il 2025, la pubblicazione di Elden Ring: Tarnished Edition è stata rinviata al prossimo anno. L’annuncio è stato dato direttamente da FromSoftware con un messaggio diffuso via social.
Lo studio di sviluppo giapponese spiega di aver bisogno di più tempo per migliorare le prestazioni del gioco: “Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente che questo possa causare agli utenti che attendevano l’uscita di questo titolo. Continueremo ad apportare modifiche per offrire il gioco nella migliore forma possibile e apprezziamo la vostra comprensione. Grazie per la pazienza.”
Elden Ring: Tarnished Edition verrà dunque pubblicato su Nintendo Switch 2 nel 2026. Ricordiamo che questa edizione includerà sia il gioco base che l’espansione Shadow of the Erdtree.