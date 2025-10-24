FORUM

Solasta II in uscita in Accesso Anticipato nel 2026

Daniele Dolce

Il publisher Kepler Interactive ha annunciato la finestra di uscita in Accesso Anticipato di Solasta II, il videogioco di ruolo tattico sviluppato da Tactical Adventures.

In questo sequel di Solasta: Crown of the Magister dovremo creare e guidare un party di quattro personaggi attraverso il continente di Neokos. Qui dovremo fare i conti con la minaccia dell’antica ed enigmatica Shadwyn.

Solasta II verrà pubblicato su Steam in Accesso Anticipato nel corso dei primi mesi del 2026. Maggiori dettagli verranno diffusi prossimamente, tuttavia segnaliamo che è ancora possibile scaricare la demo per provare il gioco in prima persona.

Articolo precedente
elden ring nebula award

Elden Ring: Tarnished Edition slitta al prossimo anno

Articolo successivo

Svelato Silver Pines, un survival horror con struttura metroidvania

Condividi con gli amici










Inviare

Password dimenticata