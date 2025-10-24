Svelato Silver Pines, un survival horror con struttura metroidvania

Il publisher Team17 e gli sviluppatori di Wych Elm hanno presentato Silver Pines, un nuovo survival horror con una struttura ludica tipica dei metroidvania.

Nel gioco seguiremo le vicende dell’investigatore privato Red Walker che si ritrova a Silver Pines, una cittadina in mezzo al nulla semi-abbandonata e semi-dimenticata. Il suo scopo è andare alla ricerca di Eddie Velvet, un musicista scomparso in circostanze misteriose. Mentre inizia a far luce su un oscuro passato, Walker finisce ben presto in una situazione strana e terrificante, fuori dal suo controllo.

Gli sviluppatori descrivono il gioco come un omaggio ai survival horror del passato dove dovremo fare i conti con gli orrori che si nascondono negli angoli più bui della cittadina, tra porte chiuse a chiave e sentieri nascosti. Bisognerà stare attenti anche all’inventario con slot limitati, dove ogni proiettile e ogni boccetta di medicine conta.

Silver Pines è ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che verrà pubblicato nel 2026 su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.