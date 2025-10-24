FORUM

Ecco Project TAL, un action RPG sul folklore coreano

Il publisher Wemade Max e gli sviluppatori di MADNGINE, entrambi coreani, hanno annunciato Project TAL: stiamo parlando di un action RPG single player che trae ispirazione dal folklore e dalla mitologia del paese asiatico.

Project TAL punta a offrire una reinterpretazione delle tradizionali maschere Tal coreane, così come la mitologia e il folklore che le circondano, offrendo ai giocatori un coinvolgente mondo fantasy da esplorare.

Il trailer di annuncio pubblicato in queste ore mette in risalto in maniera particolare i frenetici combattimenti dal taglio cinematografico. I giocatori saranno in grado di saltare sui mostri per sferrare attacchi e sfruttare i punti deboli dei nemici, con la possibilità di eseguire contrattacchi e combo. In ogni caso, gli avatar dei giocatori saranno affiancati da diversi compagni controllati dall’intelligenza artificiale che – stando alle parole degli sviluppatori – risponderanno dinamicamente allo stile di combattimento del giocatore e all’ambiente di gioco.

Project TAL combina una storia emozionante sulla guarigione di un mondo ferito con il combattimento esaltante di un classico action RPG“, ha affermato Sohn Myun-seok, CEO di Wemade Max. “Grazie all’esperienza tecnica e alla visione artistica di MADNGINE, stiamo creando un videogioco open-world tripla A pensato per competere a livello globale“.

Project TAL verrà pubblicato nel 2027 su PC e su console, tuttavia in questo caso le piattaforme di riferimento definitive non sono state ancora ufficializzate.

