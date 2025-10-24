Tutti gli annunci del Fallout Day

Sono state diverse le novità che Bethesda ha comunicato durante la diretta dedicata al Fallout Day. Ecco un comodo recap.

L’annuncio più importante riguarda senz’altro Fallout 4: Anniversary Edition, a cui abbiamo dedicato un apposito articolo. Si tratta di una nuova versione in arrivo il 10 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, mentre l’anno prossimo debutterà su Nintendo Switch 2.

In occasione del quindicesimo compleanno di Fallout: New Vegas, Bethesda pubblicherà il Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle contenente:

Fallout: New Vegas: Ultimate Edition – Codice per PC;

Statua di Victor (PVC 20 cm);

Schede di valutazione di Doc Mitchell (set 8×8);

Spilla smaltata Vault Boy (4 cm);

Toppa Mojave Express (9 cm x 5 cm) in tessuto termoadesivo;

Toppa ricognizione RNC (8 cm x 9 cm) in tessuto termoadesivo;

Big Box: una scatola espositiva in stile rétro, realizzata in esclusiva per l’anniversario.

È stato poi annunciato che Fallout Shelter introdurrà le stagioni, presto disponibili su dispositivi mobili. Ispirate agli esperimenti della Vault-Tec, le stagioni introducono nel gioco dei Vault a tempo limitato, completamente separati dal Vault originale. Ogni stagione avrà un tema unico, che introdurrà nuove sfide e ricompense mano a mano mano che i giocatori raggiungeranno i vari traguardi.

Infine, Bethesda Game Studios ha svelato ulteriori dettagli su Sorgenti Brucianti, il prossimo aggiornamento di Fallout 76 in arrivo il 2 dicembre 2025. L’espansione della mappa introduce una nuova regione arida in Ohio, dove i giocatori incontreranno il Re della Ruggine, affronteranno i deathclaw del deserto e si uniranno agli amici in due nuovi eventi pubblici. È stato inoltre presentato un nuovo sistema di caccia alle taglie, in cui i giocatori possono dare la caccia agli eccentrici criminali della nuova regione. A guidare la carica come volto del nuovo sistema non è altro che il Ghoul, interpretato in Fallout 76 da Walton Goggins in persona, che riprende il ruolo della serie televisiva Fallout su Prime Video. Per finire, Fallout 76 riceverà una versione nativa per Xbox Series X|S e PlayStation 5 all’inizio del 2026.