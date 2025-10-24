Svelato Halo: Campaign Evolved, un remake in Unreal Engine 5

Xbox Game Studios e Halo Studios (precedentemente noto come 343 Industries) hanno presentato Halo: Campaign Evolved. Si tratta di un vero e proprio remake del primo videogioco della serie di FPS realizzato con l’Unreal Engine 5. Inoltre, questa nuova versione segnerà il debutto della saga su console PlayStation.

Come facilmente intuibile dal titolo, Halo: Campaign Evolved presenterà solamente la campagna da giocare in solitaria, in compagnia di un amico in locale tramite split-screen (solo su console), o con un massimo di altri tre giocatori grazie alla co-op online, il tutto con pieno supporto cross-platform. Niente multiplayer competitivo, dunque, dal momento che gli sviluppatori hanno preferito concentrarsi solo sulle vicende di Master Chief.

Tra le novità di questo remake spicca la presenza di tre missioni prequel inedite con Master Chief e il Sergente Johnson. Sarà inoltre possibile impugnare nove armi aggiuntive provenienti da altri videogiochi della serie, tra cui la Lama Energetica, il Fucile da Battaglia e il Fucile ad Aghi. In più, Master Chief potrà rubare i veicoli nemici e pilotare un Wraith. Infine, saranno presenti più “Teschi” per modificare l’esperienza di gioco, mentre verrà introdotto il comando che permette a John-117 di scattare.

Per finire, è stato annunciato che Halo: Campaign Evolved uscirà nel corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sarà inoltre incluso nel catalogo del servizio Game Pass.

“Siamo davvero entusiasti di portare Halo a coloro che non hanno avuto la possibilità di giocarci in passato,” ha dichiarato l’executive producer Damon Conn. “In fondo, Halo è un videogioco che crea connessione, e siamo entusiasti di incontrare una nuova generazione di giocatori sulle loro piattaforme preferite, che si innamoreranno di Halo proprio come abbiamo fatto noi. Non stiamo cercando di riscrivere l’eredità di Halo, stiamo cercando di immergervi in ​​essa come mai prima d’ora. Questo è Halo per tutti.”