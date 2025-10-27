Annunciato Unhinged, un survival open world per PC

Gli sviluppatori di Unifiq Games hanno presentato Unhinged, un nuovo survival open world che debutterà prossimamente su PC.
In Unhinged vestiremo i panni di una persona che fa da cavia in un esperimento aziendale. Dovremo esplora un mondo brutale, costruire macchinari modulari e sopravvivere a sfide aziendali per scoprire la verità che si cela dietro quest’isola retrofuturistica di proprietà di uno spietato colosso high-tech.
Il gioco presenterà un complesso sistema di sanità mentale che terrà traccia dello stato psichico e psicologico del protagonista. Sarà infatti necessario gestire gli squilibri chimici del cervello per avere una chance di sopravvivere.
Unhinged verrà pubblicato prossimamente su Steam in Accesso Anticipato, dove vi rimarrà per circa due anni.