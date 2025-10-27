L'horror psichedelico Sleep Awake esce a dicembre

Blumhouse Games ha annunciato la data di uscita di Sleep Awake, l’horror psichedelico in lavorazione presso Eyes Out.

Il gioco è ambientato in un mondo in cui gli abitanti dell’ultima città rimasta sulla Terra sono costretti a un’insonnia perpetua, vivendo in un costante stato di crisi sottoponendosi a esperimenti estremi per sfuggire al Silenzio, l’inspiegabile scomparsa di coloro che si addormentano. Vestiremo dunque i panni di Katja per affrontare i seguaci di vari culti della morte, nel tentativo disperato di restare sveglia.

Questa avventura horror è stata ideata da Cory Davis (Spec Ops: The Line) e Robin Finck (Nine Inch Nails), combinando sequenze FMV a immagini psichedeliche per confondere i confini tra realtà e immaginazione.

Sleep Awake sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal prossimo 2 dicembre.