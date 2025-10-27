A.I.L.A uscirà su PC e console a fine novembre

Il publisher Fireshine Games e gli sviluppatori di Pulsatrix Studios hanno annunciato la data di uscita di A.I.L.A, l’avventura a tinte horror che il nostro Alessandro Alosi ha provato poco tempo fa (qui trovate la nostra anteprima).

In A.I.L.A vestiremo i panni di un tester di videogiochi e dovremo sopravvivere alle prove create da un’intelligenza artificiale progettata per assorbire i pensieri e le paure dei tester. Dovremo sfuggire da una setta e cercare di seminarne gli adepti, risolvere rompicapi raccapriccianti, affrontare combattimenti contro non-morti medievali e molto altro ancora.

A.I.L.A sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 25 novembre.