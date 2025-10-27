Cthulhu: The Cosmic Abyss, annunciata la data di uscita

Nacon ha comunicato la data di uscita di Cthulhu: The Cosmic Abyss, l’avventura horror sviluppata da Big Bad Wolf che si ispira ai lavori di H.P. Lovecraft. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay.

Il gioco è ambientato in un futuro in cui le corporazioni si sono spinte fino alle profondità degli oceani per far fronte all’esaurimento delle risorse naturali della Terra. Qui però hanno risvegliato un orrore antico che rischia di minacciare l’intera umanità.

Nei panni di Noah, siamo incaricati di indagare sulla misteriosa scomparsa di minatori nelle profondità dell’Oceano Pacifico. Grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale Key, Noah deve esplorare la prigione di R’lyeh, un’antica città sommersa di proporzioni ciclopiche, e resistere alla follia causata dall’influenza di Cthulhu.

Cthulhu: The Cosmic Abyss sarà disponibile dal 16 aprile 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.