Annunciata la closed beta PC di Spacebase Startopia

Kalypso Media ha annunciato oggi l’arrivo di una closed beta, dedicata ai giocatori PC, per la modalità multiplayer del suo strategico Spacebase Startopia, che riprende le fila dello storico titolo pubblicato nel lontano 2001.

La beta sarà accessibile dal 29 maggio, direttamente dal Kalypso Store, per tutti coloro che effettueranno il pre-order del gioco, che verrà pubblicato anche su Steam, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4.

Gli sviluppatori di Realmforge Studios hanno dichiarato di voler riportare in vita le atmosfere del classico Startopia, mantenendo il focus sulla gestione manageriale dell’iconica stazione spaziale a forma di ciambella.

Spacebase Startopia cercherà di abbinare alle 10 missioni della campagna in solitaria, una modalità sandbox, oltre al già citato multiplayer online, che vedrà 4 giocatori combattere tra loro per far trionfare la propria utopia spaziale, tramite scambi di merci, gestione delle risorse e immancabili sabotaggi.