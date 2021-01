The Elder Scrolls Online: Blackwood, svelata la nuova espansione

ZeniMax Online Studios ha annunciato Blackwood, la nuova espansione di The Elder Scrolls Online in arrivo su PC e console a fine primavera.

Questo nuovo capitolo del MMORPG farà parte dell’avventura annuale Cancelli dell’Oblivion, e chiederà ai giocatori di scoprire le macchinazioni del principe daedrico Mehrunes Dagon, ben otto secoli prima degli eventi di The Elder Scrolls IV: Oblivion. Blackwood presenta una storia principale da più di trenta ore, con una gran quantità di missioni secondarie, diverse migliorie e l’introduzione di un sistema di Companion che accompagneranno i giocatori in quel di Tamriel. Questo nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online porterà i giocatori dalla città imperiale di Leyawiin alle paludi di Shadowfen, passando per la misteriosa regione di Blackwood.

L’espansione sarà disponibile su PC dal 1° giugno, mentre su console arriverà la settimana successiva, l’8 giugno.

Non è però finita qui, perché a marzo verrà reso disponibile il DLC Flames of Ambition, il quale dà il via alla storia di Cancelli dell’Oblivion con nuovi dungeon che presentano la minaccia di Mehrunes Dagon e avvicinano i giocatori alla storia di Blackwood.