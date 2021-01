Platinum Games: il quinto annuncio dei Platinum 4 arriverà nel 2021

All’inizio dell’anno scorso, Platinum Games aveva sorpreso i fan lanciando il sito Platinum 4, che serviva da teaser per quattro importanti annunci. Le quattro novità si sono rivelate essere la remaster di The Wonderful 101, Project GG, l’apertura di un nuovo studio e un pesce d’aprile. I fan più attenti, però, si sono presto accorti di una nuova aggiunta al sito, un quinto annuncio accompagnato dalla sola scritta “coming soon”.

Quel “soon” non è stato però tanto presto, e in un’intervista con VGC il cofondatore di Platinum Games Atsushi Inaba ci aiuta a scoprirne di più. Inaba ha chiarito che questo quinto annuncio è sempre stato considerato come parte dei Platinum 4, ma che ha richiesto più tempo del previsto per essere preparato; non ha contribuito, in questo senso, l’avvento della pandemia di coronavirus. E anche se ha dichiarato che lo studio ci sta lavorando da parecchio, Inaba vuole assicurarsi i fan non si facciano prendere troppo dall’entusiasmo. “Direi che è qualcosa di non così grande, in termini di scala. Ma è comunque qualcosa che ai fan piacerà un sacco.” Difficilmente, dunque, questo quinto annuncio sarà legato a Bayonetta 3. Staremo a vedere che sorprese hanno in mente per noi Inaba e soci.