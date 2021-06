Assassin's Creed Valhalla: annunciato il DLC Siege of Paris

Nel corso dell’Ubisoft Forward, lo studio francese ha messo in chiaro una cosa: il viaggio di Eivor non è ancora finito. Proprio per questo nel corso di quest’estate Assassin’s Creed Valhalla si arricchirà di un nuovo DLC, Siege of Paris, dedicato a una delle battaglie più famose e brutali della storia vichinga. Nel corso di questa espansione, otterremo nuove armi e abilità, e torneranno anche le black box infiltration mission, che ci daranno un obiettivo lasciando a noi la scelta di come completarlo.

Ubisoft ha chiarito che il supporto per Assassin’s Creed Valhalla continuerà anche oltre Siege of Paris. In autunno arriverà infatti gratuitamente la nuova modalità Discovery, che ci permetterà di scoprire di più sulla storia vichingha. Il segmento dedicato all’open world si è poi chiuso con un’indicazione in merito a quella che potrebbe essere l’espansione successiva alla nostra incursione in quel di Parigi, con un portale che sembrava portare direttamente a Múspellheimr. Staremo a vedere.