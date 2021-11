Beyond Good and Evil 2 sarebbe a rischio cancellazione

Sono trascorsi ormai diversi anni dall’ultima apparizione pubblica di Beyond Good and Evil 2, tanto che ormai in molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto questo ambizioso titolo targato Ubisoft. Ebbene, secondo quanto riportato dal giornalista Tom Henderson, i lavori sarebbero entrati in una fase di stallo, tanto che il progetto sarebbe addirittura a rischio cancellazione.

Stando alle parole di Henderson, da una parte lo sviluppo avrebbe subito una battuta di arresto quasi definitiva con il ritiro di Michel Ancel dalla scena videoludica, dall’altra Beyond Good and Evil 2 non si inserirebbe più all’interno della strategia a lungo termine di Ubisoft. Il gioco sarebbe stato descritto come uno Skull & Bones 2.0, il cui sviluppo è ripartito più volte da zero e di cui si sono perse le tracce da diverso tempo.

Henderson tiene comunque a precisare che Beyond Good and Evil 2 è ancora formalmente in sviluppo, tuttavia le sue fonti danno la cancellazione del progetto ormai come imminente.

