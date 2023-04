Curve Games e lo studio indipendente francese Homo Ludens hanno annunciato che il loro gestionale a tema casinò, Blooming Business: Casino, sarà pubblicato ufficialmente il 23 maggio su Steam.

Come si può notare dal trailer qui sotto utile principalmente per presentarci la sandbox mode, Blooming Business: Casino combina l’estetica ispirata a Las Vegas degli anni ’60 e degli animali antropomorfi per dare vita a una versione satirica della vita del magnate.









All’uscita del gioco sarà disponibile anche la modalità sandbox personalizzabile. A differenza della campagna, nella sandbox mode sarà possibile personalizzare i tipi di casinò, oggetti, decorazioni e giochi da casinò in due modi: modalità creativa e modalità infinita. In modalità creativa, si può giocare in qualsiasi casinò della campagna, con ogni elemento già sbloccato, inclusi tutti gli oggetti, i giochi del casinò, i temi delle decorazioni e la ricerca gestionale. In modalità infinita invece si potrà scegliere il casinò iniziale e i vari parametri di gioco, ma sarà necessario sbloccare tutti i bonus e gli oggetti dall’albero di ricerca.

Blooming Business: Casino è un gestionale con un tocco narrativo satirico ispirato all’ascesa di Las Vegas negli anni’50. Bisogna progettare, costruire e gestire il proprio casinò retrò in un mondo frenetico pieno di drammi e pericoli. Lavorare al fianco di animali tutt’altro che coccolosi e cercare di massimizzare la soddisfazione dei clienti mentre ci si destreggia tra le complicate richieste del pubblico è imperativo. Chiunque sia curioso di provarlo, può farlo subito grazie alla demo disponibile su Steam.