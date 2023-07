Xbox e Activision Blizzard: estesi i termini dell'acquisizione

Dopo i recenti avvenimenti come la sentenza della FTC, Xbox e Activision Blizzard hanno deciso di estendere i termini dell’acquisizione al prossimo 18 ottobre. Ricordiamo che la scadenza originale era fissata per la giornata di ieri ma, a causa dell’opposizione della Competitions & Market Authority (CMA) del Regno Unito, non è stato possibile finalizzare in tempo l’accordo.

“Insieme a Activision, annunciamo l’estensione del nostro accordo di fusione al 18/10 per fornire tutto il tempo necessario per risolvere le questioni normative finali. Onoreremo tutti gli impegni concordati con la CE e altri regolatori e continueremo a lavorare con la CMA sulle questioni sollevate nel Regno Unito. Siamo fiduciosi delle nostre prospettive per portare a termine questo accordo”, ha dichiarato Brad Smith, presidente di Microsoft, su Twitter, certo di poter trovare con questa nuova estensione l’agognato accordo con la CMA britannica. La CMA, in tutta risposta, ha ritenuto fondamentale sottolineare che Microsoft non ha ancora presentato formalmente la sua proposta modificata. Nonostante la proroga, l’antistrust potrebbe però pronunciarsi con una decisione entro il prossimo 29 agosto, non aspettando quindi la data per i nuovi termini.

