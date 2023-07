A partire dal prossimo 27 luglio, Homeworld Remastered Collection sarà disponibile per il download gratuito su Epic Game Store, una confezione inedita di tutti i videogiochi dedicati alle produzioni sviluppate da Gearbox Software e da Aspyr Media. Ispirate alle grandi opere della cultura pop in ogni loro sfaccettatura e sfumatura, questo pacchetto potrebbe essere interessante per i neofiti quanto per gli appassionati del genere.









La Homeworld Remastered Collection include l’Edizione rimasterizzata di Homeworld, Homeworld 2, Homeworld Remastered Multiplayer Beta (incluso il gioco cross-store tra utenti Epic e Steam). E come bonus, sarò integrato anche l’accesso al classico del pianeta natale Homeworld 2. Al suo interno, si scopriranno gli epici giochi di strategia spaziale più rilevanti del genere RTS, in cui sarà fondamentale controllare una flotta e costruire un’armata in più di trenta missioni per giocatore singolo. Sarà possibile scegliere i i tipi di unità, le formazioni della flotta e le tattiche di volo per ogni situazione strategica, e sarà possibile utilizzare la ricerca avanzata per costruire navi che vanno dai caccia leggeri alle enormi portaerei e tutto il resto.