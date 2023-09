Immortals of Aveum, ecco la patch

Immortals of Aveum, sviluppato da Ascendant Studio e pubblicato da Electronic Arts, è il nuovo sparatutto in prima persona ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di un’opera tematicamente vicina ai classici del genere e, soprattutto, a produzioni del calibro di Dark Messiah e tanti altri.









La nuova patch, scaricabile da oggi sulle piattaforma sovramenzionate, apporta dei miglioramenti relativi alla stabilità dell’opera e delle correzioni concernenti la qualità totale dell’esperienza. Su PC, infatti, è aumentata la sensibilità del mouse, con i giocatori che ora possono abbassarla e aumentarla a piacimento. Ed è stata sistemata anche la luminosità dell’opera, con la risoluzione di diversi crash che si potevano riscontrare nel corso della progressione, e migliorati di conseguenza i fotogrammi al secondo per renderli maggiormente fluidi. Per sapere di più, però, vi rimandiamo al seguente link.