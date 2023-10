Wild Country, disponibile la demo allo Steam Next Fest

Lo Steam Next Fest, la kermesse dedicata alla piattaforma di Valve che include alcune delle demo giocabili di titoli di prossima uscita o meno, si è rimpinguata anche con Wild Country, titolo di debutto di Lost Native, disponibile dal 9 al 16 ottobre. Oltre a questo nuovo videogioco, è anche disponibile Solium Infernum, provato in anteprima dal nostro Emanuele Feronato.









Wild Country è un gioco di costruzione di città in cui i giocatori si sfidano a colpi di carte. Questo titolo, che permette di muovere i primi passi in mondo tutto da scpprire. Con chiare declinazioni può risultare difficile da padroneggiare, i giocatori potranno collezionare delle carte, costruire delle città, incontrare e combattere i personaggi non giocanti, nonché sfidare i loro amici.