Like a Dragon: Infinite Wealth, vediamo il filmato di apertura

SEGA e RGG Studio hanno diffuso il filmato di apertura di Like a Dragon: Infinite Wealth, in arrivo tra pochissimi giorni su PC e console.









Questa la descrizione ufficiale del gioco: “Due eroi incredibili uniti dalla mano del destino, o forse qualcosa di più sinistro… Ichiban Kasuga, un inarrestabile sfavorito che ha ben chiaro cosa significhi riemergere dopo aver toccato il fondo, e Kazuma Kiryu, un uomo dalla volontà spezzata che affronta i suoi ultimi giorni. Goditi un combattimento unico nel suo genere con battaglie in stile GDR dinamiche e frenetiche in cui il campo di battaglia stesso diventa la tua arma e non ci sono regole. Spassatela in Giappone ed esplora tutto ciò che le Hawaii possono offrirti in un’avventura così grande da ricoprire tutto il Pacifico.”

Segnaliamo che Like a Dragon: Infinite Wealth sarà disponibile dal 26 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.