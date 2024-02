Granblue Fantasy: Versus Rising e Nier: Automata, ecco il trailer

La collaborazione tra Granblue Fantasy: Versus Rising e NieR: Automata è certamente un’ottima notizia per gli appassionati di JRPG. In tal senso, molto presto Granblue Fantasy: Versus Rising ospiterà una delle protagoniste principali dell’opera di Yoko Taro, 2B, personaggio fondamentale per l’intero arco narrativo della produzione di Square Enix. La collaborazione, infatti, inizierà proprio domani.









Il picchiaduro espande il proprio roster, andando a infoltirlo con un personaggio conosciuto e apprezzato dai giocatori di tutto il mondo, segno che non sarà l’ultima collaborazione con altre opere. Qua la nostra recensione a cura del nostro Dan Hero.