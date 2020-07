The Last of Us Parte II è sicuramente un gioco molto polarizzante; per alcuni fin troppo, visto che non sono mancati i casi di minacce di morte a chi ha lavorato al gioco. Tra i destinatari Laura Bailey, la doppiatrice di Abby, e Neil Druckmann, Vicepresidente di Naughty Dog. Proprio quest’ultima si è sentita in dovere di intervenire con una dichiarazione su Twitter:

Although we welcome critical discussion, we condemn any form of harassment or threats directed towards our team and cast. Their safety is our top priority, but we must all work together to root out this type of behavior and maintain a constructive and compassionate discourse. pic.twitter.com/eoq4t1ITnh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 5, 2020

Per quanto il diritto di critica sia inviolabile, atteggiamenti del genere non sono ovviamente condonabili.

