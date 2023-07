Xbox: annunciata la funzione di Segnalazione Vocale Reattiva

A tutela della sicurezza dei giocatori, nella giornata odierna è stata annunciata la Segnalazione Vocale Reativa, già integrata nel programma Xbox Insiders, con lo scopo di rafforzare l’impegno per garantire la sicurezza dei giocatori. Nonostante l’elevato numero di interazioni che i gamer hanno tra di loro sia con gli amici che al di fuori delle loro cerchie di conoscenze, le politiche di Xbox scelgono di proteggere indistintamente tutti da attacchi offensivi e predatori. La funzione, che fa parte della più ampia piattaforma di moderazione di Xbox, consente ai giocatori di Xbox Series X|S e Xbox One di catturare un video di 60 secondi di un comportamento che ritengono violi gli standard della Community e di inviarlo come prova all’Xbox Safety Team per un controllo oculato.









Questa verrà valutata dal team che si accerterà se si è verificata effettivamente una violazione delle norme. Il giocatore che ha portato alla luce l’accaduto riceverà una notifica informativa riguardo a eventuali provvedimenti. Questa nuova feature è il frutto di svariate ricerche e dei feedback delle community, compresi gli Ambassador Xbox.

Sarà disponibile per i console player nei mercati anglofoni negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Irlanda. Al momento l’azienda sta esplorando e testando anche altre lingue, e chissà se arriverà anche nel resto d’Europa e, soprattutto, in Italia.