Quando si parla di PC per hard core gamer, difficilmente si pensa a un portatile. Un normale PC da scrivania permette di scegliere i singoli componenti con la massima libertà, permette di installare sistemi di raffreddamento più efficienti e poi diciamolo chiaramente: la tastiera meccanica pagata una fortuna e il mouse ad altissima risoluzione non si battono. In nessuna maniera. Ma l’esigenza di muoversi, talvolta, sconfigge tutte queste certezze e quando l’hard core gamer deve comprare un portatile, di solito, ha una bella gatta da pelare: investire almeno due stipendi in un modello di fascia altissima, garantendosi la potenza delle migliori CPU e GPU sul mercato, ma a discapito di comodità di trasporto e praticità d’uso, oppure scegliere un modello di fascia intermedia, con una configurazione più morigerata ma ottimale per lo scopo primario, cioè giocare?

Il computer di cui vi parliamo oggi ricade certamente nella seconda categoria, visto che di stipendi ne costa uno solo o poco più: il prezzo che ci ha comunicato ufficialmente Lenovo per la configurazione in nostro possesso è 1.899 euro, ma cercando online siamo riusciti a trovarlo anche a meno. Attenzione, però, al momento dell’ordine: nonostante il nome del modello resti 15IMH05H, ce ne sono diverse versioni con display dalle frequenze inferiori e GPU diverse, per cui occhio a ciò che comprate!

IL PORTATILE PER GIOCARE, PUNTO!

Non c’è alcun dubbio sul tipo di attività per cui questo notebook è stato concepito: con una GPU Nvidia RTX 2060 e un display da 144 Hz, il gioco è certamente lo scopo principale di questo computer, capace di eseguire senza problemi qualsiasi titolo recente alla risoluzione nativa dello schermo, 1920×1080 pixel.

Va detto, per amore di precisione, che le diverse configurazioni di questo portatile possono prevedere anche soluzioni dal costo decisamente inferiore, come le GPU, con schermi – sempre FullHD da 15,6 pollici – da 60 e 120 Hz, ma chi vuole può addirittura “esagerare” con un display “da sogno” compatibile HDR 400 e dotato di refresh a 240 Hz.

Ma, alla luce delle nostre prove sul modello da 144 Hz, riteniamo l’ulteriore sforzo economico pressoché ingiustificato. La configurazione prevista per noi da Lenovo comprende anche la CPU “intermedia” Core i7-10750H, mentre le altre due opzioni disponibili sono il più morigerato i5-10300H e il più potente i7-10875H. Ancora una volta, ci sentiamo di consigliare a cuor leggero la “nostra” soluzione, visto che è quella dal miglior rapporto tra prezzo e prestazioni: con 6 core dotati di HyperThreading (12 core logici) e una frequenza Turbo massima di 5 GHz, è sicuramente uno dei processori mobile migliori in circolazione, perfetto per il gioco ma dotato anche di tutte le estensioni necessarie per la virtualizzazione e per l’utenza domestica: manca solo il supporto alla piattaforma Trusted Execution Technology, ma quella di solito è riservata alle soluzioni vPro dedicate alle aziende.

Continua nella prossima pagina…