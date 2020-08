creative sfxi gamer recensione

La tecnologia Super X-Fi di Creative è senza dubbio una delle più innovative nel campo dell’audio per PC: grazie a una proiezione tridimensionale delle nostre orecchie, il software a corredo dei dispositivi che ne sono dotati possono equalizzare il suono secondo un profilo ad hoc, migliorando in modo considerevole la fruizione di musica, film e giochi. La linea di prodotti compatibili con questa tecnologia, tuttavia, era maggiormente rivolta al pubblico degli audiofili: i prezzi sensibilmente alti e le caratteristiche tecniche volte principalmente all’enfasi della musica sembravano lasciare i giochi in secondo piano.

È quindi con un certo entusiasmo che abbiamo accolto in redazione le SXFI Gamer, le prime cuffie di questo tipo specifiche per noi videogiocatori, dotate non solo della classica tecnologia SXFI, ma addirittura di una nuova versione chiamata “SXFI Battle”, pensata per sparatutto e affini.

COME LE AIR, MA PER I GIOCHI

Dal punto di vista estetico, le nuove SXFI Gamer riprendono la forma, le dimensioni e buona parte delle caratteristiche tecniche del fortunato modello SXFI Air: ritroviamo lo stesso arco e la stessa forma dei padiglioni, con le stesse staffe semirigide che ne impediscono la rotazione. Rispetto alle Air, tuttavia, ci sono alcune fondamentali distinzioni.

Per cominciare, sono sensibilmente più leggere: solo 217 grammi invece di 338, una differenza dovuta allae allanecessaria per il funzionamento. Le Air sono cuffie wireless e, pertanto, devono includere al loro interno sia la logica necessaria per la trasmissione dei dati, sia la batteria destinata ad alimentarla.

Le SXFI Gamer, invece, sono cuffie cablate e funzionano solo tramite il classico jack stereofonico da 3,5 mm, oppure per mezzo di un connettore USB di tipo C. La seconda modalità di connessione è quella più interessante, perché consente di accedere a tutte le funzioni delle cuffie: modalità SXFI, esclusione del rumore di fondo per il microfono e illuminazione dei padiglioni. Alcune delle caratteristiche avanzate delle Air, come la connessione Bluetooth e il lettore di memory card integrato, invece, qui mancano del tutto. Ma, considerata la differenza di prezzo e di target dei due prodotti, la cosa non ci stupisce più di tanto.

