Non smetteremo mai di raccomandarlo: quando si assembla un PC da gioco, destinato a contenere il meglio della tecnologia, le più costose schede video e i processori più potenti, anche l’alimentatore deve essere all’altezza della situazione. Questo semplicemente perché, se ci pensate bene, è proprio da questo componente che dipende il funzionamento di tutti gli altri. E da qui arriviamo al Corsair CX750F RGB.



Con la nuova serie CX-F, composta da tre modelli da 550, 650 e 750 Watt, con la scocca bianca o nera, Corsair propone una linea di alimentatori a prezzo accessibile (99 euro IVA compresa) con certificazione 80 Plus Bronze, destinati principalmente a un pubblico mainstream dotato di configurazioni medio-alte. Questo, però, non significa che il CX750F sia un alimentatore di seconda scelta. Anzi, lo abbiamo adottato volentieri nel nostro testbed che, per l’occasione, è stato montato in un contesto compatibile al 100% con iCUE, grazie alla disponibilità di altri due prodotti molto recenti, il case 4000D e il dissipatore H100i Capellix Elite, recensiti soltanto la settimana scorsa.

ALTA AFFIDABILITÀ

La certificazione 80 Plus è una condizione essenziale per qualsiasi alimentatore di qualità. Possono fregiarsi di questo titolo solo quelli che arrivano a offrire almeno l’80% di efficienza a qualunque condizione di carico. Ma cosa si intende con efficienza? Banalmente, è la percentuale di corrente elettrica effettivamente erogata al sistema, al netto di quella trasformata in calore e “sprecata” dall’alimentatore. Su 100 Watt effettivamente presi dalla corrente, un alimentatore certificato 80 Plus deve sempre erogare al sistema almeno 80 Watt, lasciando che i restanti 20 si disperdano in calore.

Col passare degli anni e l’affinamento della tecnologia, la certificazione 80+ si è arricchita di diversi livelli di qualità: laddove i modelli di fascia altissima propongano un’efficienza superiore al 90% a pieno carico, il nuovo livello di ingresso è rappresentato dalla certificazione 80+ Bronze, a cui sono destinati gli alimentatori capaci di trasformare in energia l’85% dei consumi al 20% di carico, l’88% al 50% e almeno l’85% a pieno carico. Il CX750F raggiunge rispettivamente l’88,4%, il 90,23% e l’87,67%, arrivando quindi a sfiorare i “numeri” della certificazione 80+ Gold. Questo, almeno, per noi europei che usiamo la corrente a 220 Volt: probabilmente è solo perché i “numeri” ottenuti con la tensione a 115V, in uso sul suolo americano, sono più moderati, che questo alimentatore non è classificato Silver o addirittura Gold.

MODULARE E ILLUMINATO

Che sia un buon alimentatore, dunque, lo abbiamo chiarito. Il CX750F è modulare: i cavi non escono dall’apparato ma si possono collegare a piacimento, escludendo quindi tutti quelli che non servirebbero a nulla e andrebbero soltanto ad affollare il case. La dotazione è ricca e prevede anche due cavi a 8 poli per l’alimentazione della CPU, indispensabili sulle schede madri di ultima generazione se si adottano processori di fascia alta e si intende overcloccarli in sicurezza.

Da notare la presenza di un connettore per l’illuminazione RGB, necessario per dare alla ventola gli effetti cromatici che tanto amiamo. Nella scatola troviamo due fili adatti allo scopo: uno generico per i connettori ARGB presenti sulle schede madri, uno compatibile con una scatoletta di controllo Corsair iCUE RGB. Questo significa che se abbiamo in casa un dissipatore H100i che ne ha già una di default, possiamo collegare questo cavetto alla prima porta RGB libera e permettere all’alimentatore di partecipare agli effetti di illuminazione già in uso sul computer.

Nella scatola, infine, troviamo anche una confezione di fascette piccole da elettricista, che possiamo usare per organizzare bene i fili all’interno del case. Non manca neanche un libretto di istruzioni, sebbene sia improbabile che un assemblatore esperto debba ricorrervi.

BUONE PRESTAZIONI

Alla prova dei fatti, il CX750F si è dimostrato sicuramente un ottimo alimentatore: silenzioso, illuminato, capace di integrarsi con altri elementi del computer qualora fossero tutti compatibili con il sistema di illuminazione iCUE.

Voto 8.2

Noi non abbiamo davvero alcuna riserva a consigliarvelo, soprattutto se avete già in casa altri prodotti di Corsair e volete una ventola RGB in più da abbinargli. Ricordiamo però che 750W sono una potenza ideale per la stragrande maggioranza dei computer in circolazione, ma non proprio tutti: prima di investire in un alimentatore, ricordatevi di calcolare con attenzione quanta corrente consumino tutti i componenti del vostro PC, soprattutto se avete una CPU di fascia molto alta e due schede video che operano in parallelo. Nelle prossime pagine,

