Il nuovo MP400 di Corsair è un drive NVMe dalle prestazioni eccellenti, in grado di offrire una grande quantità di spazio a un costo accessibile.

Ora che il bus PCI Express di quarta generazione si è diffuso a macchia d’olio e anche Intel si appresta a supportarlo coi suoi prossimi chipset, le soluzioni NVMe compatibili con la precedente versione 3.0 hanno perso molto del loro fascino e, per fortuna, questo coincide anche con una diminuzione dei loro prezzi.

DUE TERABYTE A MENO DI 300 EURO

Ovviamente, tutti preferirebbero un drive capace di muovere 7 GB al secondo a uno che ne muove soltanto la metà ma, come abbiamo visto nella recensione del drive, la differenza di velocità si percepisce poco nell’uso quotidiano del computer: la vera rivoluzione è stata l’abbandono dei dischi meccanici tradizionali, poi il passaggio da SATA a NVMe è stato importante ma meno incisivo, e infine quest’ultimo step solo un marginale miglioramento. Le grandi differenze, probabilmente, noi giocatori le percepiremo in futuro, quando DirectStorage sarà una realtà e le schede video cominceranno ad accedere loro stesse ai drive su cui sono memorizzati i dati di texture, modelli e affini., fino a qualche tempo fa un grosso problema.

La serie di drive MP400 non è quella di fascia più alta di Corsair. Comprende modelli da 1 a 8 TB, con prezzi che variano da 144 a 1.499 euro. Il modello da 2 TB ne costa 289 IVA compresa e costituisce una soluzione molto appetibile per noi giocatori: possiamo memorizzare una pregevole quantità di giochi e di programmi, lasciando molto spazio anche per il sistema operativo e i documenti personali. Per lo stoccaggio di dati che non richiedono alte velocità di lettura, come film, musica e backup, si può sempre aggiungere un disco fisso tradizionale su una porta SATA e trasferirli lì.

Il nome esatto del modello è CSSD-F2000GBMP400 e le sue caratteristiche sono molto interessanti. Come tecnologia di memorizzazione adotta celle NAND 3D QLC 96L di Micron gestite da un controller Phison E12S, accompagnato da 512 MB di memoria RAM DDR3 da 1866 MHz (NT5CC256M16ER-EK) prodotta da Nanya. Le QLC sono multistrato, multilivello e permettono di memorizzare fino a 4 bit per ogni cella, in cambio di una velocità di lettura e scrittura inferiore rispetto alle precedenti celle SLC, MLC e TLC. Grazie alla loro densità sono molto più economiche ma, come possiamo tranquillamente osservare dalle prestazioni di questo drive, assolutamente all’altezza della situazione.

Il controller E12S è infatti una delle migliori soluzioni sul mercato per la terza generazione di connettori PCI Express x4, dispone di tecnologie come SmartECC, SmartRefresh e SmartFlush per garantire la massima consistenza dei dati e la loro minima permanenza nella cache, e il drive è accompagnato da una garanzia lunga ben 5 anni, a riprova del fatto che tutte le tecnologie impiegate siano mature e godano della totale fiducia del produttore.

LEGGERE A GRAN VELOCITÀ

Il risultato di tutto questo è che l’MP400 riesce a leggere i dati alla massima velocità consentita dal bus a cui è collegato, 3.400 MB al secondo. Il dato è solertemente confermato da Crystal DiskMark, che propone “numeri” eccellenti anche nei test in cui tutti i drive faticano maggiormente:

Gli altri benchmark, invece, sono più conservativi e si avvicinano maggiormente alle prestazioni “reali” di ogni giorno. ASSD registra una velocità massima di lettura pari a 2.946 MB/s una di scrittura di 2.696 MB/s; Anvil’s Benchmark si ferma invece a 2.730 MB/s per la lettura e 2.618 MB/s per la scrittura, e il più dettagliato ATTO Benchmark, che registra l’andamento delle performance col variare delle dimensioni dei file, ci mostra due cose: che per qualsiasi file più grosso di 256 KB la velocità di lettura è pari a 3.220 MB/s e quella di scrittura attorno ai 2.780 MB/s, e che le dimensioni oltre le quali il drive acquista maggiore sicurezza è al di sopra dei 32 KB. Tutto ciò che è più piccolo, insomma, è destinato a rallentarlo.

Continua nella prossima pagina…