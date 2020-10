Le XPG Precog sono un paio di cuffie dalle molteplici e originali qualità, a cui manca forse quel “quid” in più per essere eccellenti, ma valgono il loro prezzo fino all’ultimo centesimo.

Assieme alla tastiera Summoner, al mouse Primer e al suo “tappetone” Battleground XL Prime, Adata ci ha mandato in prova anche un esemplare delle sue cuffie per gamer XPG Precog, caratterizzata dalla presenza di due altoparlanti diversi in ciascun padiglione: un driver elettrostatico dedicato alle tonalità di frequenza più alte e uno dinamico per i suoni bassi e medi. Si tratta di una scelta originale e controcorrente, visto che tutti i competitor preferiscono affidarsi unicamente ad altoparlanti dinamici in neodimio da 50 mm per tutte le frequenze.

NON POTREBBE PRESENTARSI MEGLIO

Il risultato vale un encomio: con la loro, ben oltre l’udito umano,e superano abbondantemente l’intervallo standard di 20-20.000 Hz prodotto dalla maggior parte delle concorrenti, perfino i 15-40.000 Hz delle cuffie Quantum One di JBL. Questo, unito aldotato diin gommapiuma, dovrebbe spingere le XPG Precog tra le cuffie di fascia altissima anche se, purtroppo, non sempre le migliori tecnologie sulla carta danno l’effetto sperato. Dopo un tentativo iniziale a ben 249 euro, Adata ha saggiamente deciso di riposizionare il prodotto a, collocandolo nella fascia più adeguata.

La prima cosa che colpisce di queste cuffie è la confezione in cui sono vendute. Nessuna scatola voluminosa, ma una custodia di plastica semirigida avvolta da una fascia di cartone, su cui sono riportate tutte le caratteristiche del prodotto.

Una volta aperta, la custodia dispone di cinque tasche in cui sono elegantemente riposti tutti i cavi e gli accessori in dotazione: il microfono separabile, un cavo di collegamento USB di tipo C con tanto di telecomando, una prolunga USB da Tipo A a tipo C, un cavo di collegamento analogico jack-jack da 3,5 mm con regolatore del volume e un separatore analogico per le schede audio che dispongono di due porte diverse per cuffie e microfono. Insomma, c’è tutto l’indispensabile per collegare le XPG Precog a qualsiasi sorgente audio, che sia un computer, un telefono o una console. Si noti fra l’altro che il cavo USB di tipo C è piuttosto corto (solo 120 cm), della lunghezza giusta per essere usato con un dispositivo mobile o una Nintendo Switch, ma per il collegamento a un PC desktop, solitamente più lontano dall’utente e dotato di porte USB di tipo A, non è stato fornito solo un semplice adattatore, ma una vera prolunga. Abbastanza corto è anche il doppiatore analogico da jack singolo a doppio. Sembra un dettaglio da poco, ma rivela una certa attenzione all’uso che verrà poi fatto del dispositivo. La custodia ha anche una maniglia, con la quale è possibile trasportare il prodotto in modo pratico e sicuro.

