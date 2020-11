Il Lenovo Legion T5 è un desktop da gioco dal look serioso, dotato di un processore velocissimo ma di una scheda video fuori tempo massimo.

Dopo l’ottimo Legion 5, un portatile caratterizzato da una straordinaria dotazione hardware e di un look serioso e maturo, Lenovo ci ha spedito anche un desktop interamente dedicato al gioco, basato sul veloce processore Intel Core i7 10700 e dotato di una scheda video GeForce RTX 2060, una configurazione che limita l’appetibilità del prodotto a chi gioca al massimo in Full HD, ma non vuole per questo rinunciare al ray tracing e a tutti i nuovi effetti grafici che caratterizzeranno i videogiochi “next gen”.

NIENTE FRONZOLI

Come premesso, l’aspetto del computer è piuttosto austero, oseremmo dire addirittura classico: un case metallico nero e squadrato con una stilosa decorazione anteriore, accompagnato da una finestra in plastica trasparente sul lato sinistro, con cui possiamo vedere i componenti interni. La ventola di aerazione posteriore è dotata di LED RGB, si può accendere con sgargianti effetti cromatici e lo stesso si può fare con il logo Legion azzurro sulla parete frontale. Il case sarebbe un banale parallelepipedo, se non fosse per una “coda” rialzata sul fondo che, oltre a mettere in evidenza il brand Lenovo, serve anche da maniglia per afferrare meglio il computer durante il trasporto.

Il cabinet non ha grate di aerazione se non nella parete posteriore, tradendo una mancata propensione all’overclock e alle prestazioni più spinte: le configurazioni superiori prevedono una scheda grafica RTX 2070, ma non si va oltre. La CPU può invece arrivare a un Core i9 10900, ma è piuttosto difficile immaginare situazioni “estreme” in un case che permette uno scambio d’aria con l’esterno così limitato.

BUONA WORKSTATION, MA RUMOROSA

La CPU Core i7 10700 è disponibile sul mercato dallo scorso febbraio, è basata sull’architettura Comet Lake a 14 nm ed è dotata di 8 core che, grazie all’HyperThreading, possono eseguire fino a 16 processi contemporaneamente. La frequenza di base è 3,8 GHz ma, in modalità boost, può arrivare a ben 5,1 GHz consumando 125 Watt.

Il Legion T5 è dotato di un singolo modulo da 16 GB di memoria RAM DDR4 3200, funzionante a 2.933 MHz, e il sistema operativo Windows 10 Home è preinstallato su un velocissimo drive SSD M2 Samsung MZVLB1T0HBLR da 1 TB, dalle prestazioni simili a quelle di un 970 Evo Plus. Forte della connessione NVMe PCI Express di terza generazione, la piccola unità di storage può leggere dati fino a 3500 MB/s e scriverli fino a 2981 MB/s, arrivando quindi a toccare il massimo consentito da questa versione del bus. Il drive non è partizionato e contiene un singolo volume C:, che andrà quindi condiviso tra sistema operativo, giochi, programmi e dati dell’utente.

