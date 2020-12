Logitech toglie i fili alle sue famose cuffie Pro X, coniugando la loro ottima qualità alla libertà di una connessione wireless. Basterà a sbaragliare la concorrenza?

Tra gli accessori per il gaming, le cuffie sono sicuramente uno dei più utili e ambiti, su cui si è creata una straordinaria concorrenza da parte di tutte le aziende del settore. Potete prendere una marca a caso del mondo gaming e, sicuramente, le sue cuffie non mancheranno. Logitech, sotto questo punto di vista, gioca in casa: non solo è uno dei brand più blasonati del settore, ma deve la sua fama sia alla buona qualità degli accessori che produce, sia alla lunga esperienza maturata nel campo. Le Pro X Wireless sono la versione senza fili delle Pro X dell’anno scorso: il cavo USB presente nella scatola serve soltanto a caricarle ma, per l’uso, sarà necessario tenerle accese e collegate (platonicamente, s’intende) al dongle fornito in dotazione.

UNA CUFFIA PER COMUNICATORI

A differenza di molte altre cuffie, le Pro X Wireless sono pensate esclusivamente per PC e ammettono soltanto una deroga: la PlayStation 4, con cui è possibile avere solo l’audio stereofonico e il supporto del microfono, ma niente più. Col PC, invece, è tutta un’altra storia: il software di controllo Logitech G Hub permette infatti di attivare l’audio surround virtuale a 7.1 canali, compatibile con DTS-X 2.0, modificare l’equalizzazione del suono con la massima libertà e, soprattutto, attivare la tecnologia Blue Vo!ce, una vera marcia in più per il microfono in dotazione.

A rigor di specifiche, il microfono è di tipo cardioide a condensatore e, senz’ombra di dubbio, svolge il suo lavoro in modo eccellente. Di suo, tuttavia, ha una certa tendenza a mozzare le frequenze basse, per cui le voci più profonde rischiano di uscirne leggermente distorte. Blue Vo!ce interviene offrendo al broadcaster una nutrita serie di filtri e di parametri di equalizzazione con cui migliorare la qualità della propria trasmissione. Troviamo quindi un riduttore del rumore e un filtro passa-alto, ma anche un expander, un compressore, un limitatore e un de-esser, oltre a un piccolo equalizzatore a tre bande sui 200, 900 e 4000 Hz.

LA QUALITÀ DELL’AUDIO

Bisogna proprio ammetterlo:e là dove si ferma la cura dell’azienda, interviene la community:via Internet, per cui installandolo abbiamo accesso a una vasta libreria di preset da provare, riprovare e usare, senza dimenticare che possiamo dare anche noi il nostro contributo. Chi parla molto durante il gioco, insomma, è servito, anche se YouTuber e broadcaster preferiranno avere un microfono a parte per gli scopi

Non c’è alcun dubbio: le Pro X Wireless mantengono inalterata la qualità delle sorelle con il cavo e garantiscono una eccellente fedeltà sulle basse e sulle medie frequenze, con alti vibranti e adatti a qualunque genere musicale. Troppe cuffie concorrenti commettono l’errore di pompare esclusivamente i bassi, a danno di tutti gli altri suoni, ma Logitech si è ben guardata dal fare lo stesso errore, dando la stessa dignità a tutte le frequenze. Non dimentichiamo però che sono cuffie “da gamer” e, per tanto, pensate per dare il meglio con i videogiochi e con le voci dei compagni di squadra: svolgono questo compito in modo impeccabile, offrendo anche una pregevole qualità audio durante la fruizione della musica e dei film al computer. L’audio surround, disponibile solo su PC ed esclusivamente con Windows, è convincente.

