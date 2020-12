La K70 MK.2 di Corsair è una tastiera meccanica di notevole prestigio, buona per il gioco quanto per il lavoro, dotata di tasti Cherry MX marroni e di retroilluminazione RGB.

Tempo fa Corsair ci aveva lasciato un esemplare della tastiera K70 MK.2, quale complemento ideale per il suo iCue Nexus, una mini toolbar con schermo tattile che può svolgere numerose mansioni ed espandere virtualmente le funzioni di qualsiasi tastiera. Da allora è rimasta sulla nostra scrivania (il prodotto, infatti, non è recentissimo), ma i recenti sconti sugli e-store sono una buona ragione per parlarne più diffusamente. Si tratta, infatti, di una pregevole tastiera gaming normalmente in vendita a 179 euro che, però, in questi giorni è possibile trovare super-scontata a 129 e, a questo prezzo, è davvero un best-buy!

LE SUE CARATTERISTICHE

La K70 MK.2 è una tastiera a layout esteso, dotata di tastierino numerico e di funzioni multimediali. I pulsanti sono montati direttamente sulla pesante placca di alluminio superiore, mentre tutti i circuiti interni sono contenuti in uno chassis di platica molto rigida. I due materiali rendono il prodotto solido e pesante, contribuendo a mantenerlo stabile e fisso sulla scrivania durante l’uso. La tastiera usa tasti Cherry MX Brown con illuminazione RGB, caratterizzati da una corsa complessiva di 4 mm e un percorso di attuazione lungo 2, che richiedono una forza di 45 grammi per essere attivati.

La digitazione è rapida, precisa, dotata di un feedback tattile accurato e relativamente poco rumoroso. Il percorso di attivazione di 2 mm sarà certamente gradito a chi ha l’abitudine di “pestare” i tasti con le dita, visto che permette a queste persone di scrivere senza commettere errori di battitura e, nelle sessioni di gioco, di evitare gli errori semplicemente sfiorando il pulsante sbagliato: un problema evitato, per chi non ha una mano particolarmente leggera. Inoltre, ha il layout in italiano, una condizione che personalmente considero irrinunciabile per una periferica di questo tipo.

LE FUNZIONI ACCESSORIE

La tastiera K70 MK.2 dispone di una completa sezione multimediale, con tanto di rotella per il volume e tasto “mute” nell’angolo superiore destro. Sopra il tastierino numerico trovano spazio anche i comandi per avviare, mettere in pausa e fermare la riproduzione dei brani con il media player, avanzare e retrocedere. Stranamente, però, manca un pulsante per avviare il media player stesso: per quello, basta lanciare il software iCue e assegnare il lancio del suddetto a qualche combinazione di tasti. Oppure, perché no, procurarsi un Nexus e supplire con quello.

