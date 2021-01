La RTX 3070 di ASUS si presenta come una soluzione ideale per chi gioca a 2K o con un monitor ultrawide da 3440×1440 pixel. E per chi vuole giocare al top a Cyberpunk 2077.

Negli ultimi tempi il gaming per PC sta subendo una trasformazione radicale. La diffusione di monitor 2K (2560×1440 pixel) e relativa “estensione” ultrawide, sta decretando la relativa obsolescenza del caro buon vecchio Full HD e, sebbene sia ancora quest’ultima la risoluzione più diffusa e utilizzata, sono tanti ormai i giocatori che hanno deciso di “guardare oltre”, nel vero senso del termine. Ebbene, per poter giocare a risoluzioni più elevate è necessario munirsi di schede video adatte come le GeForce RTX 3070, pensate proprio per la risoluzione 2K. Certo al momento non è facile: i pochi esemplari in circolazione sono schizzati a prezzi assurdi, come i 1.080 euro richiesti per questo modello, ma dobbiamo guardare al mercato con fiducia: nei prossimi mesi l’attuale “penuria” dovrebbe finire e, con un po’ di pazienza, i prezzi si riavvicineranno a quelli di listino che, per le GeForce RTX 3070, dovrebbero essere intorno ai 600 euro. Nell’attesa, abbiamo avuto modo di provare questo modello prodotto da ASUS che, coerentemente con le linee guida della sua serie TUF Gaming, rinuncia ai fronzoli extra-lusso per garantire ciò che è veramente indispensabile: solidità, affidabilità, buona qualità e tanta, tanta velocità con cui giocare.

PIÙ VELOCE DELLA MEDIA

La GPU impiegata si chiama GA104, è composta da 17 miliardi di transistor a 8 nm e condivide l’architettura Ampere e le tecnologie salienti della più voluminosa GA 102, usata nelle schede GeForce RTX 3080 e 3090. Qui potete andare a rileggere la nostra disanima. Asus ha seguito fedelmente le specifiche di Nvidia che prevedono l’attivazione di 5888 core, l’uso di memorie GDDR6 in abbinamento a un bus da 256 bit, capace di fornire una banda di trasmissione di 448 GB/s. Inoltre, la RTX 3070 ha 96 ROP e 184 TMU, altrettanti tensor core di terza generazione e 46 RT core. È pensata per sovrapporsi alle prestazioni delle RTX 2080 Ti nel rendering tradizionale e per superarle quando si attivano gli effetti in ray tracing. La TUF Gaming RTX 3070 OC8G di Asus dispone di due BIOS con impostazioni differenti, selezionabili per mezzo di uno switch prima di avviare il computer. In modalità Quiet, la frequenza massima di clock della GPU ammonta a 1815 MHz, mentre in modalità Performance sale fino a 1845 MHz.

È bene sottolineare, tuttavia, che la sigletta ‘OC’ non è stata messa nel suo nome per caso: entrambe queste frequenze di clock sono infatti sensibilmente superiori ai 1725 MHz previsti inizialmente da Nvidia per questo processore. La memoria, invece, resta ai 1750 MHz (o 14 Gbps, secondo la nomenclatura ufficiale) fissata dalle sue specifiche. Tanto in modalità Quiet quanto in modalità Performance, dunque, questa scheda è destinata a offrire prestazioni leggermente più alte di quelle ottenibili con le schede a frequenze stock.

