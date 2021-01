La regina dell’audio per PC invade il salotto di casa con la sua Stage V2, una soundbar perfetta per musica, film e videogiochi, a un costo davvero appetibile.

Accessibilità, connettività, eleganza. Sono queste le caratteristiche principali della Stage V2 di Creative, una soundbar dotata di due altoparlanti e di un subwoofer che piacerà indubbiamente a coloro che hanno trasformato il loro salotto nel centro emotivo della propria casa, sfruttando uno schermo di grandi dimensioni non solo come TV, ma anche per giocare e guardare i film con tutta la famiglia. E i televisori, si sa, sono tanto più belli quanto più sono sottili, ma questo normalmente incide sulla qualità dell’audio. Intendiamoci: questo non significa che “suonino male”, anzi, ma è davvero molto difficile coniugare la potenza del suono con le dimensioni limitate degli speaker e, a pagarne le spese, di solito è la resa delle frequenze basse: quelle che al cinema fanno battere forte il cuore, con il clamore delle esplosioni e con la profondità delle voci roche.

160 WATT DI PURA ELEGANZA

Chi ama questi dettagli dovrà collegare la TV a un sistema di casse esterno e,, barre che si possono appoggiare alla base della TV o applicare al muro sotto di esse, solitamente accompagnate da un woofer supplementare da appoggiare al pavimento. La Stage V2 rientra esattamente in questa categoria di diffusori, ma costa sensibilmente meno di tanti prodotti concorrenti: solo 109 euro. Sarà dunque all’altezza della situazione?

La Stage V2 può essere collegata a diverse sorgenti: ha una porta d’ingresso USB di tipo C, compatibile quindi con PC e console, una porta HDMI Arc per i televisori che ne sono dotati, un ingresso ottico, un ingresso aux stereo analogico con il classico jack stereofonico da 3,5 mm e un ricevitore Bluetooth. È dunque compatibile con un’ampia rosa di dispositivi ludici e multimediali, oltre che naturalmente con tablet e telefoni cellulari. Tutti i collegamenti vanno effettuati alla barra principale, che pesa 2 Kg ed è lunga 68 cm, alta poco meno di 8 e profonda 10. Sul retro troviamo anche la predisposizione per la staffa di aggancio al muro, se desideriamo montarla in questo modo, mentre il pulsante d’accensione e il controllo del volume si trovano sul lato destro.

La barra, tuttavia, ha anche i piedini per essere appoggiata a un mobile o a un tavolo, magari accanto alla base del televisore, contiene due altoparlanti sinistro/destro ad ampio raggio da 20W e dispone di un display a due cifre al centro, nascosto sotto la grata di protezione. Il subwoofer, invece, va collegato alla barra per mezzo di un cavo lungo un paio di metri ed è in grado di erogare 40 Watt. La risposta in frequenza del sistema va dai 55 ai 20.000 Hz e la potenza totale dichiarata dal produttore è 80W RMS, con 160 W di picco.

