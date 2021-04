Creative Sound Blaster Z SE – Recensione

Audio chiaro, cristallino e avvolgente anche con le cuffie, grazie al sistema virtual surround della nuova scheda audio Sound Blaster Z SE di Creative!

È passato quasi un anno da quando provammo e recensimmo la scheda audio Sound Blaster-X AE-5 Plus, una proposta di fascia medio-alta destinata a chi condivide due grandi passioni: quella per il gioco e quella per l’home theater. È dunque arrivato il momento di provare una soluzione maggiormente destinata al gioco che, pur mantenendo alta l’asticella della qualità generale, presenta qualche differenza che si riflette sul prezzo, decisamente più contenuto, di 99 euro.

UNA NUOVA “Z”

Più prosaicamente, la Sound Blaster Z SE (“special edition”) è una revisione del modello Z di due anni or sono, basata anch’essa sul processore audio SoundCore 3D, ma con un intervallo dinamico di 116 dB e con tutte le caratteristiche pre-esistenti, più l’aggiunta di due tutte nuove: la possibilità di ascoltare l’audio a 7.1 canali con qualsiasi paio di cuffie stereofoniche, grazie al supporto di una modalità virtual surround sull’apposita uscita, e l’aggiunta di nuovi profili SBX per migliorare l’accompagnamento e le chat con diversi videogiochi, oltre che con alcuni nuovi modelli di cuffie da “pro-gamer” (in particolare Sennheiser HD 280 Pro, Corsair HS50 e Philips Fidelio X2HR). Ritroviamo alcune delle caratteristiche che ci erano piaciute sull’AE-5 come il supporto a Dolby Digital Live e DTS, così come la possibilità di alimentare cuffie professionali fino a 600 Ohm e naturalmente la tecnologia CrystalVoice, che consente di migliorare la trasmissione della voce attraverso il microfono.

Quello che invece manca, rispetto all’AE-5, è il campionamento ad altissima risoluzione e il doppio amplificatore per i due canali delle cuffie, a cui in tutta franchezza possiamo tranquillamente rinunciare se non abbiamo esigenze specifiche. Manca, altresì, il controller per l’illuminazione RGB ma… cosa ve lo diciamo a fare? Non è certo indispensabile, se il risultato a cui puntiamo è ottenere un audio di qualità migliore rispetto a quello integrato nella scheda madre. La Z SE, tuttavia, propone il supporto al protocollo ASIO (Audio Stream Input/Output) 2.0 e mantiene lo Scout Mode per noi giocatori, un algoritmo di enfasi, in tempo reale, di suoni-chiave come quelli prodotti dai passi, dal caricamento delle armi e così via, per aiutarci a identificare la posizione dei nostri avversari.

L’INSTALLAZIONE

Installare la Sound Blaster Z SE è facile, sebbene tra le dodici lingue in cui è scritto lo striminzito manuale d’uso manchi sempre l’Italiano. Dobbiamo soltanto inserire la scheda in uno slot PCI Express x1 libero, senza dover collegare alcun molex proveniente dall’alimentatore per dare ulteriore corrente, dopodiché possiamo tranquillamente chiudere il computer, accenderlo e scaricare il software Sound Blaster Command, col quale modificare tutti i parametri e accedere a tutte le opzioni disponibili sull’hardware.

Continua nella prossima pagina…