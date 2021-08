Corsair ci ha mandato un esemplare delle sue nuove cuffie gaming HS80 Wireless, caratterizzate da una notevole risposta in frequenza e dall’illuminazione RGB.

Cuffie, cuffie e ancora cuffie! Noi gamer non smetteremo mai di farne uso perché sono comode e perché ci permettono di immergerci in rumorosissimi campi di battaglia senza disturbare nessuno. Se poi offrono comodità, buone prestazioni e un rapporto qualità/prezzo eccellente, ancora meglio! Le nuove arrivate di Corsair, comunque, mi hanno colpito subito per due caratteristiche: la sbandierata risposta in frequenza fino a 40.000 Hz (“il doppio rispetto a quasi tutte le altre cuffie da gamer”) e l’assoluta semplicità dei controlli, che si limitano – una volta tanto – all’accensione e al volume. Ma andiamo per gradi.

LARGO ALL’ESSENZIALE!

Le HS80 RGB Wireless (d’ora in poi solo HS80 per brevità) puntano tutto sull’essenzialità. Dalla forma alle soluzioni meccaniche, passando per i controlli, sembrano essere state studiate apposta per offrire il massimo con il minimo. Partiamo dalla costruzione: dimenticatevi pure quei modelli dove i padiglioni si possono alzare, abbassare, ruotare completamente o addirittura chiudere all’intendo dell’archetto, perché le HS80 sono costruite attorno a un archetto semirigido dalla lunghezza finita. I bracci che sostengono i padiglioni non si possono allungare o accorciare, e il compito di mantenere gli auricolari in linea coi vostri timpani è assolto da una banda in tessuto elastico. Indossare le cuffie, quindi, è solo questione di afferrarle e mettersele sulla testa.

Una volta messe in posizione, ci penseranno la banda elastica e la curvatura dell’archetto a mantenerle in posizione. I padiglioni non sono comunque rigidi: si possono ruotare di 90° e inclinare di 5-10° rispetto alla posizione vertciale. Questo ci permette di ridurre un po’ lo spessore quando vogliamo ritirarle e, naturalmente, favorisce l’adattamento al nostro cranio quando le indossiamo.

VOLUME, ACCENSIONE E… BASTA?

Il peso è piuttosto considerevole,, ma grazie ai cuscinetti in schiuma e alla forza di “fissaggio” ben calibrata risultano molto comode da indossare, anche per periodi di tempo prolungati. L’aspetto dei padiglioni, infine, è molto moderno, simile a quello dei modelli più recenti della serie Void. Sul lato esterno di entrambi gli altoparlanti troviamo, a cui possiamo dare anche qualche simpatico effetto cromatico/luminoso. Non che abbia molto senso, dal momento che non li potremo vedere per definizione, ma se non altro ci permettono di dargli dei colori fissi e usarli per identificare il colore della nostra squadra, mentre giochiamo on line.

Dimentichiamoci quelle cuffie con tre-quattro ingressi e almeno due o tre rotelle. Sul padiglione sinistro delle SH80 ci sono solo la porta USB-C per il collegamento via cavo, una rotella per il volume e il pulsante d’accesione sul lato posteriore e un microfono ad ampio raggio sul lato anteriore. Il microfono non si può staccare fisicamente dal resto delle cuffie, ma si può alzare e abbassare per spegnerlo e accenderlo. Se lo vogliamo escludere solo momentaneamente, dobbiamo alzarlo fisicamente con le dita, oppure ricorrere a qualche pulsante/comando apposito sulla tastiera o sul software. Non c’è un bottone per il “mute”, insomma, cosa che si poteva facilmente risolvere con una veloce pressione del tasto di accensione. In compenso, di default è attivo il feedback vocale e le HS80 non si stancheranno mai di ripeterci che il microfono è spento ogni volta che lo sfioreremo per sbaglio, o che scuoteremo violentemente il capo (beh, che sono quelle facce? Non avete mai ascoltato musica heavy metal?): passerà pochissimo tempo prima che aprirete il software iCue, andrete nelle “impostazioni del dispositivo” e spegnerete i “comandi vocali” per liberarvi di questa fastidiosa voce nella testa.

Continua nella prossima pagina…