Costa come i migliori drive SSD PCI Express 3.0, ma li supera con il supporto alla versione 4.0. È l’XPG Gammix S50 Lite, pregevole prodotto gaming di Adata.

XPG è il brand con cui Adata si rivolge al popolo degli hard core gamer, proponendo soluzioni particolarmente adatte alle loro esigenze. Il drive Gammix S50 Lite è una soluzione interna SSD in formato M.2 dalla notevole rapidità di caricamento, basata sul controller SM2267EN di Silicon Motion, compatibile con PCI Express 4.0 ma a soli quattro canali, una soluzione alternativa e più economica al più celebre E16 di Phison – su cui sono per altro basati gli stessi drive S50 “non Lite”. Questo drive monta memorie di tipo TLC ma dispone di un chip di memoria DDR4 e adotta una cache SLC dinamica, cioè di dimensioni variabili in base alle necessità. Non è un mostro di velocità, soprattutto nelle letture sequenziali, ma in fondo a noi giocatori interessa maggiormente avere nel computer un drive capace di caricare i giochi come un fulmine, piuttosto che una belva di classe premium capace di eccellere in ogni tipo di benchmark, e questo fa proprio al caso nostro.

A CAVALLO DI DUE GENERAZIONI

Con i drive PCI Express 5.0 e le loro sbalorditive performance ormai alle porte, parlare di drive M.2 compatibili con le precedenti versioni del bus potrebbe sembrare inutile o fuori tempo massimo. Niente di più sbagliato, visto che con il progresso della tecnologia i prezzi diminuiscono, e quello di oggi è uno storage M.2 particolarmente attraente per il suo rapporto tra prezzo e prestazioni. Il primo è allineato con quello delle migliori soluzioni PCI Express 3.0 di pari capienza, essendo intorno ai 150 euro per la versione da 1 TB (quella che abbiamo provato) ed esattamente al doppio per la versione da 2 TB, ma grazie al suo controller questo drive SSD offre prestazioni sensibilmente superiori.

La massima velocità di lettura che abbiamo registrato coi nostri ‘soliti’ benchmark è 3880 MB/s, mentre quella di scrittura 3180 MB/s, il che significa più realisticamente che siamo intorno ai 3500 MB/s e 2.900 MB/s, performance che superano il massimo ottenibile con la versione 3.0 del bus PCI Express, senza tuttavia avvicinarci al massimo previsto per la versione 4.0 (il Samsung 980 Pro e il Sabrent Rocket sono sensibilmente più veloci, per intenderci, anche se più cari). Abbiamo provato a copiare 60 GB di dati eterogenei da un altro SSD e la velocità del trasferimento si è mantenuta costantemente intorno agli 1,75 GB/s, senza sbalzi o comportamenti incoerenti. Insomma, con l’XPG Gammix S50 Lite ci troviamo in un range di prestazioni ampiamente favorevoli per l’uso quotidiano, con cui è possibile costruire un PC in grado di avviare istantaneamente i programmi e a caricare i giochi moderni con ragionevole velocità.

Voto: 8.8