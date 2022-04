XPG presenta Spectrix D45G da 3600 MHz, un kit di 16 GB di memoria RAM con illuminazione RGB per giocatori, dal costo decisamente appetibile.

Non è tutto oro quel che luccica, recita un vecchio adagio a proposito delle presunte sciccherie più vistose, e chi più spende meno spende, ci ammoniscono le nonne a proposito dei prodotti più economici, e se mettessimo questi proverbi in un insieme, il risultato sarebbe poco confortante per questo kit di memoria D45G di Adata, che offrono ben 16 GB di capienza, un pregevole sistema di illuminazione RGB sul lato superiore e un convincente sistema di raffreddamento per soli 100 euro, laddove tutte queste cose, normalmente, possono costare sensibilmente più care. Il “lato oscuro” del prodotto, se così lo vogliamo definire, è presto detto: questo kit non è adatto all’overclock. Funziona egregiamente alle velocità imposte dai suoi profili JEDEC e XMP, ma non si smuove di lì nemmeno un po’, tagliando fuori dal suo potenziale pubblico tutti coloro che invece vivono per queste cose. Un problema? Diremmo proprio di no, almeno per la maggior parte del vasto pubblico dei gamer. Anzi, per chi non si diverte a spingere il proprio hardware oltre le specifiche, gli Spectrix D45G rappresentano una formidabile opportunità per espandere la RAM del proprio sistema senza spendere eccessivamente.

MODELLO BASE

Queste memorie costituiscono il modello base della linea D45G e sono perfettamente compatibili con tutti i processori AMD e Intel che supportano le DDR4. Sono contenute in una semplice scatoletta di cartone rossa e protette da un blister di plastica. Ogni modulo è popolato da 8 chip Samsung K4A8G085WD-BCTD da 1 GB di memoria, posizionati su un singolo lato, e ricoperto da un vistoso ma elegante dissipatore di alluminio nero, su cui sono presenti una serie di scanalature diagonali che contribuiscono a dare un aspetto solido e aggressivo. Sul lato superiore, invece, c’è una copertura bianca semitrasparente, in grado di diffondere in modo soffuso e uniforme la luce prodotta da una striscia di LED RGB sottostante.

Adata lascia ai produttori di schede madri il compito di generare effetti luce per mezzo dei propri sistemi: sono dunque garantiti il supporto di Aura Sync di ASUS, RGB Fusion di Gigabyte, Mystic Light Sync di MSI ed RGB LED di ASRock, ma per chi non disponesse di nessuno di questi, non sembra esserci altro modo per pilotare i diodi colorati. Sul sito del produttore viene menzionata un’app chiamata XPG RGB Sync che, tuttavia, non è disponibile da nessuna parte. Una beta trovata per mezzo di Google non riconosce i moduli né tanto meno è possibile controllarli con XPG Prime, il software usato per mouse e tastiere della stessa marca. Assicuratevi quindi di avere una scheda madre compatibile, se intendete avvalervi di questa funzionalità.

PRESTAZIONI OTTIMALI

Illuminazione a parte – molti di noi semplicemente infilano le RAM nel case e se ne dimenticano – queste memorie offrono diversi profili JEDEC e un paio di XMP, con frequenze ottimali che spaziano tra i 1.333 e i 1.798 MHz e tensioni operative da 1.2 a 1.35 Volt. Naturalmente, quelli che interessano a noi sono i due profili XMP, dato che permettono di tirare fuori il massimo delle prestazioni. Il primo profilo, quello dalla frequenza più elevata, ha una banda di trasmissione di 3.596 MHz (da cui DDR4-3600) e timing 18-22-22-44, piuttosto “rilassati” ma adeguati al prezzo proposto: già due anni fa, Patriot proponeva memorie DDR4-3600 con timing più ristretti, 17-19-19-39, e ancora oggi sono più care. La differenza in fatto di prestazioni, a parità di processore centrale, nei videogiochi è chiaramente minima: occorre andare a pescare applicativi che facciano un uso estremamente intenso della RAM e del suo bus di comunicazione per cominciare a notare le differenze, ma queste esulano dal nostro target. Anzi, dobbiamo ammettere che le Spectrix D45G si sono comportate decisamente bene. Se poi desideriamo ‘scendere’ per approfittare di latenze inferiori, possiamo usare il secondo profilo XMP, impostato a 3.200 MHz ma con timing 16-20-20-38, opzione che per esempio il benchmark passmark sembra gradire maggiormente:

A sinistra il risultato del benchmark con il profilo da 3600 MHz, a destra quello da 3200, evidentemente migliore.

CONCLUSIONI

Forti del loro prezzo competitivo e di prestazioni complessivamente buone, le Spectrix D45G sono memorie solide e affidabili, che possono certamente dare il loro contributo a una configurazione gaming basata su CPU Ryzen (fino alla serie 5000) o Core i5/i7 (fino alla serie 11000, mentre per quella successiva serve una motherboard adatta), a patto però che l’obiettivo sia ottenere il massimo con la minor spesa possibile e che non si miri all’overclock.

Voto 8.1