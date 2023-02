PlayStation VR 2 – Recensione in Progress

In gran parte, questa è la recensione finale di PS VR2. Tuttavia, mancano alcuni elementi di cui eravamo stati avvertiti – il completamento dell’interfaccia utente, in particolare – a nostro modo di vedere essenziali per il giudizio finale. Ma c’è tantissimo altro di cui parlare, buona lettura 🙂









Iniziamo da qualche informazione di contesto. Questa prova non arriva da un veterano della prima PS VR; casomai, posso vantare lo stesso status nel quadro generale del gaming in realtà virtuale. Ho aspettato l’arrivo di una vera immersione VR per quasi quarant’anni, ovvero da quando, bambino, ho contemporaneamente giocato a AD&D Treasure of Tarmin per Mattel Intellivision – tra i primi esperimenti di videogiochi in soggettiva della storia – e fruito con gioia di un allucinante visore stereoscopico di inizio secolo, per caso arrivato nel mio in salotto.

A mia madre, vicepreside in un istituto superiore, era stato chiesto di tenere qualche giorno quel magico mobiletto – legno massiccio, metallo e lenti ‘binoculari’ – che permetteva di riprodurre con perfetta tridimensionalità una serie di foto della prima guerra mondiale. Nella mia testa l’esperienza si è unita all’incredibile, primordiale dinamismo dell’ultimo AD&D di Intellivision, fantasticando di un sistema che consentisse di fondere, in un futuro non prevedibile, le due visioni, quando ancora MirrorShades (antologia ‘manifesto’ del Cyberpunk, 1986) non aveva avvolto la mia immaginazione e quella di tutti gli altri ‘flippati’ di sci-fi postmoderna.

BASTA LOGORREA, PARLACI DI PS VR2

. Ad oggi non ha avuto l’impatto commerciale che un vecchio appassionato della prima ora si sarebbe aspettato, ai primi vagiti della fantascienza cibernetica, ma è chiaro che è qui per restare.

Quanto detto finora ha maggiore importanza di quel che potrebbe sembrare. Rispetto al primo acerbo passaggio, quello di PS VR del 2014, sono proprio gli standard PC ad aver dettato una parte importante della nuova realtà virtuale per PlayStation 5. Non tutta, però, spesso nel bene e un pochino anche nel male.









Unboxing a parte, una volta caricati i controller con due cavi USB/USB-C (uno è compreso nella confezione; l’’elegante dock di ricarica sarà venduto separatamente) approssimativamente in 15 minuti, al primo uso non ce ne sono voluti nemmeno 10 per entrare totalmente nell’esperienza: vestizione guidata del visore, calibrazione della posizione degli occhi rispetto alle lenti, tracciamento oculare e definizione interattiva dello spazio di gioco. Una volta compiuti questi passi, è perfino difficile calcolare la velocità di utilizzo. Facciamo mezzo minuto rappresentativo? PS5 carica tutto in un fulmine.

Al primo punto, sconsigliamo di indossare il visore prima delle spiegazioni interne al caschetto; appoggiandolo subito al retro della testa, grossomodo in orizzontale, e maldestramente al naso, inevitabilmente si avrà una spiacevole sensazione di scomodità.: PS VR2 ha un pulsante a destra sulla scocca anteriore e una rotellina sul retro dell’archetto per fissare il visore in una posizione dolcemente angolata, rispettivamente sull’arcata degli occhi e nella parte superiore della nuca, con porzioni di morbida gomma ad addolcire ulteriormente il contatto.

Quasi immediatamente si passa al tracciamento della “room scale”, per come veniva chiamata nei pressi del primo HTC Vive: è stata già mostrata, quindi diciamo solo che l’effetto di mappatura tridimensionale di stanza e arredi è davvero scenografico, intuitivamente modificabile e dimostra subito le capacità delle quattro camere anteriori, capaci di rilevare uno spazio davvero ampio grazie alla loro posizione sul design arrotondato del visore.

Partendo dalle nostre abitudini,. Al di là della distanza pupillare, anch’essa definita in modo particolarmente preciso, il potenziale di questa tecnologia è lapalissianamente maggiore a quanto visto nei giorni di recensione. La ciccia arriverà nelle UX di giochi e software, accanto alla navigazione tra i menu e lo scaling dinamico della risoluzione che già restituiscono sensazioni piacevoli e inusuali. Vedremo nel dettaglio più avanti.

Risoluzione, field of view e tecnologia OLED sono già noti per lo schermo binoculare, con 2.000×2.040 punti restituiti in un angolo di visuale di 110° e refresh rate fino a un massimo di 120Hz. Nel primo caso, il numero di pixel a schermo è inferiore solo a caschetti PC di altissima gamma, ben più costosi, mentre il resto si colloca in una fascia qualitativa superiore – anche se non di moltissimo – agli standard ancora ragguardevoli di Meta Quest 2. In particolare, per quanto non percettibile, la risoluzione dinamica coordinata al tracciamento oculare si unisce a HDR, bei contrasti e colori sempre vividi per un risultato che in Horizon: Call of the Mountain ha raggiunto il top della raffinatezza visiva. Impressionante, e ve lo dice uno che di VR ne ha vista davvero tanta.

D’altra parte, sarebbe addirittura criminale non spendere le giuste parole sul cavo, un serpentello gommato lungo 4,5 metri e non sostituibile, parte integrante del design costruttivo di PS VR2. Fa assolutamente bene il suo lavoro, immagine e bitrate sono sempre perfetti, ma si confronta inevitabilmente con alcuni standard della concorrenza PC, in particolare i modelli Quest, partendo da un limite di fatto non valicabile. Niente wireless, insomma, né ora né mai. Qui si entrerebbe in un panegirico di considerazioni, dalla più banale questione del prezzo a materie molto più complicate, riguardanti i costi di produzione in un’economia globale mutata. Credo, tuttavia, che nel nostro caso interessi solo la prima porzione del discorso.

IMMERSIONE, GIOCHI E… PS VR2 SENSE

A parte la necessità di rete 5Ghz, minimo richiesto dai due Quest, un PC da gioco in grado di restituire buone prestazioni in VR può costare dai 1500 euro in su – se costruito personalmente, come nel mio caso – cifra a cui si aggiunge il prezzo di un visore wireless-ready, che anche senza fare esempi specifici non entrerà in casa vostra a meno di altri 500 euro. Sempre approssimando, la somma di PS5 e PS VR2 dovrebbe invece aggirarsi (attenti ai condizionali, di questi tempi) intorno a 1150 euro. E. È così, prendere o lasciare.

In queste ore stanno piovendo giochi PS VR2 da tutte le parti, non riusciamo nemmeno a ripararci. È ovvio e giusto, però, partire da Horizon Call of the Mountain: nella recensione vera e propria troverete i cenni all’universo di riferimento, la storia di un ‘prigioniero scalatore’ che potrà redimersi attraverso una serie di missioni ad alta quota, per una durata di 7-8 ore complessive che possono diventare qualcosina in più se aggiunte agli extra, comunque contenuti. E sì, c’è anche Aloy, ma non vi diremo mai come e perché. Casomai, il primo gioco VR di Guerrilla Games ci interessa in questo contesto perché utilizza praticamente in toto le caratteristiche di PS VR2.

anche per chi ha una vista da 11/10, e soprattutto utilizzare i due PS VR2 Sense nella forma più completa possibile. Il grilletto adattivo dà l’impressione di presa sugli strumenti – ci sono anche picozze e rampini con un minimo di crafting, l’esplorazione in scalata ha un grande ruolo – e dello scoccare frecce con l’arco sui dinosauri meccanici, in un sistema che offre anche la vibrazione sul retro del visore e, a parte questo, in VR assume tutto un un altro peso, nonostante si tratti di caratteristiche già viste – e soprattutto sentite – sui DualSense. Banalmente, l’autonomia dei controller è grossomodo la stessa, anche se ovviamente non è possibile metterli in carica mentre si gioca. Ottimo livello qualitativo per l’audio 3D, assolutamente pazzesco, frutto degli auricolari compresi nella confezione e montati su un archetto, da fissare agevolmente sul retro del visore.

Nei giorni scorsi abbiamo provato altri due giochi (i link qui sotto si riferiscono alle versioni Quest o PC), uno interno al pacchetto di materiali per la recensione, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition, e l’altro che costituisce il primo titolo di terze parti arrivato in redazione, Jurassic World Aftermath di Coatsink. In entrambi i casi è valido un concetto, lo stesso che si può sbandierare per il ben più ambizioso After the Fall Complete Edition, il cui codice review si è tuffato a bomba nella posta di TGM mentre scrivevo queste righe: in diversi casi, in relazione a Quest nei primi due e anche alla PC VR nel terzo, la versione PS VR2 può godere di un bel numero di contenuti aggiuntivi che, nel frattempo, sono arrivati sulle altre piattaforme.

La maggiore completezza delle esperienze può alzare l’asticella di poco, ad esempio per l’aggiunta della seconda parte dell’avventura stealth Jurassic World Aftermath – comunque piacevolmente fumettosa (poche differenze, quindi, con la versione originale quest) e ben retta dall’IA dei maledetti velociraptor – oppure portare il gioco su tutto un altro livello come nel caso di Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge: i contenuti dell’espansione Last Call non solo hanno completato il gioco, ma hanno addirittura migliorato la sua sostanza e dato un senso compiuto a feature inizialmente abbozzate.









Le vicende del nostro tecnico-mercante continuano a portarci su Batuu nel locale di un (letteralmente) lisergico barista, tra sparatutto e qualche piccolo enigma ambientale, grande gestualità e ottimo design VR negli equipaggiamenti; le altre avventure, invece, sbloccabili interattivamente nelle quest, raddoppiano da due a quattro per un totale di 8-9 ore di durata complessiva, in mezzo ad apprendisti Jedi, androidi assassini e, così, nuove meccaniche di gameplay migliori, a conti fatti, rispetto alle prime missioni. Sotto il piano visivo, poi, quello che già si dimostrava un piccolo miracolo sul processore di Quest viene ben arricchito di texture in altissima risoluzione, un migliore sistema di illuminazione e begli effetti di rifrangenza sulle superfici.









D’altronde, non posso che sbavare su Resident Evil Village VR, modalità in arrivo con un update gratuito alla release di PS VR2. Horizon Call of the Mountain è un gran bel gioco in realtà virtuale, ma a mio modo di vedere si dimostra ‘killer application’ fino a un certo punto. Quel punto potrebbe essere di nuovo valicato dalla serie survival horror di Capcom, anche se le caratteristiche odierne sono giustamente imparagonabili a quelle di Resident Evil 7 in realtà virtuale. Dita incrociate, e nemmeno troppo: il trailer qua sopra, unito all’esperienza acquisita con RE4 su Quest, non può che far ben sperare.

IL VOTO CHE VERRÀ

Potrei spendere altre parole sul design estetico di PlayStation VR2, ideato con l’evidente obiettivo – secondo me centrato – di affiancarsi con raffinatezza all’approccio quasi scultoreo di PS5. In questo contesto, però, il grado di soggettività è molto elevato, mentre certe sono le ragioni per l’assenza di voto in questa recensione: al momento, senza poter scendere nei dettagli, l’UX in realtà virtuale è visibilmente incompleto. Eravamo stati avvertiti della mancanza, ma ciò non ne sminuisce l’importante impatto.

Di base,; allo stesso tempo, però, non è da ieri che proprio l’impatto della user experience, dell’ambiente ‘filtro’ alla VR, ha assunto un peso importante declinato in vari modi da Meta e Steam VR. Ci si vede presto per il voto, quindi, appena arriverà il relativo aggiornamento prima del day one, sempre che riesca a uscire dai luoghi virtuali in cui mi sto pericolosamente immergendo. Il prossimo è After the Fall, action co-op stile L4D, e poi via di Resident Evil Village. Addio.