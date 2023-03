AMD Radeon RX 7900 XTX – Recensione

L’arrivo dei nuovi processori Intel di 13th generazione spinti dalle GPU Nvidia serie 4000 portano la potenza dei notebook top di gamma a nuovi livelli. Medion, dopo aver presentato in anteprima a Parigi la nuova gamma, comincia ad avere disponibilità reale sul mercato dei nuovi modelli (Euronics e Amazon), compreso l’Erazer Beast X40 a reffraddamento a liquido che, giunto in redazione, abbiamo provato.

Evoluzione del modello X30, il Beast X40 è equipaggiato con una RTX 4090 con 16 GB di VRAM, un Intel Core i9-13900HX con una memoria PCIe 4×4 da 2 TB e 32 GB di RAM DDR5. Il display da 17’’ G-Sync arriva fino a 240 Hz con una risoluzione QHD+ e il vantaggio non da poco di essere un 16:10 e non 16:9 (il guadagno di pixel sull’asse verticale è molto utile sia nel gioco, sia nel lavoro). Anche la tastiera non è una scelta casuale: una Cherry con tasti meccanici a basso profilo.

ERAZER BEAST X40 È… UNA BESTIA!

Un ingresso a gamba tesa. Così potremmo definire l’arrivo del GM7PX9N, per gli amici, Erazer X40, il notebook più avanzato mai provato fin’ora (arrivato giusto in tempo per essere inserito sul numero 397 di TGM che trovate in edicola, in digitale e in abbonamento). Prima di tutti i brand concorrenti, Medion ha fatto circolare in anteprima e per i test il suo nuovo prodotto di punta. La configurazione non ha equali e il prezzo non è per tutti (€ 4.699) ma senza dubbio meno di quanto ci si aspetti considerando la dotazione tutta al top.

IMPRESSIONI D’UTILIZZO

Veniamo alle impressioni d’uso. Il look non cerca di stupire ma di fornire tutto quello che serve al posto giusto. Aprendolo colpisce subito il pannello da 17” (IPS Quad HD+ da 240 Hz), imponente e luminoso e la tastiera Cherry, con interruttori meccanici a corsa ridotta. Si prende immediatamente confidenza con l’utilizzo accompagnati dal classico rumore meccanico, mai fastidioso. Il touchpad è enorme, fin troppo (talvolta lo si può premere involontariamente), preciso e privo di tasti al contorno.

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

In opzione, Medion mette a disposizione un sistema di raffreddamento esterno al prezzo di 249 euro. Il Medion Erazer Cooling Kit è un dispositivo esterno che ha come scopo quello di raffreddare e far circolare all’interno del notebook il liquido di raffreddamento tramite un connettore dedicato. Il sistema funziona in maniera molto semplice. Basterà connettere il Cooling Kit al PC al Medion Eraser, riempire il serbatoio, attivare il Bluetooth ed eseguire il pairing con il notebook e l’App ci fornirà tutte le informazioni relative al suo funzionamento. Per avviarlo basterà entrare in modalità Water Injection Mode e il liquido fluirà all’interno del notebook e già così entrerà in funzione il sistema. Se, inavvertitamente, si sconnetterà il tubo dei liquido il Kit è in grado di rilevarlo. Chiaramente Medion consiglia di sconnettere i tubicini a Cooling kit spento e di rimuovere il liquido in caso di trasporto (o in caso il computer sia mantenuto in luoghi molto freddi, cosa che non dovrebbe mai accadere anche per salvaguardare la batteria) e di usare acqua distillata per prevenire depositi di calcare.

POTENZA FUORI SCALA

La curiosità di verificare non solo una configurazione così carrozzata dell’Erazer Beast X40, ma anche la novità del raffreddamento a liquido esterno è alta. Dopo l’installazione dei driver aggiornati, abbiamo cercato di impensierirlo dandogli in pasto giochi pesanti alla massima risoluzione e, lavorativamente parlando, di eseguire dei render utilizzando Rhino e KeyShot. Abbiamo ottenuto solo un innalzamento del calore prodotto, ottimamente gestito dalle ventole interne e dal sistema di raffreddamento a liquido.

CONCLUSIONI

L’aria calda viene catturata dalle ventole e spinta verso isenza mai scaldare troppo le parti toccate dalle mani, mentre il tubo che trasporta l’acqua verso l’esterno è caldo a significare che il lavoro svolto dal sistema esterno è utile. Tuttavia, forse per la brevità della prova, forse per la, non siamo riusciti a impensierirlo troppo. Spingendolo al massimo, con e senza raffreddamento a liquido, la differenza in frame al secondo prodotti è di qualche punto percentuale, senza mai raggiungere il 10%.

Intel Core i9-13900HX con 32 GB di RAM DDR5, GPU GeForce RTX 4090 con 16 GB, pannello 17” da 240 Hz e 2560×1600 pixel, unità SSD NVMe da 2 TB: serve altro? I valori dei bechmark comunicano un 215% in più della generazione precedente (Intel 12th e GTX serie 3000), in particolari test abbiamo visto valori superare il 400%. è ora di rivedere il fondoscala. Se vogliamo proprio cercare un problemino, malgrado il lavoro ineccepibile delle ventole interne e del sistema di raffreddamento esterno, il fruscio prodotto dall’X40 non è trascurabile alla massima potenza e non risulta adatto a luoghi silenziosi, ma per avere una potenza del genere è il prezzo da pagare. Da pagare anche lo scontrino di € 4.699, assolutamente allineato a quello che è il prezzo dei notebook top di gamma attuale.

SCHEDA TECNICA:

Processore: Intel Core i9-13900HX

Intel Core i9-13900HX Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA GeForce RTX 4090 Schermo:

pannello QHD+ da 17 pollici

frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz con supporto G-Sync

Memoria: DDR5 da 32 GB (2×16 4800 MHz)

DDR5 da 32 GB (2×16 4800 MHz) Archiviazione: SSD PCIe Gen 4×4 fino a 2 TB

SSD PCIe Gen 4×4 fino a 2 TB Tastiera: CHERRY MX

Connettività:

2x USB 3.2 Gen 1 Type A

1x USB 3.2 Gen 2 Type

1x porta Thunderbolt 4 Type C

1x HDMI 2.1

1x LAN (RJ-45)

1 slot SD full size

1 ingresso microfono

1 doppia connessione di raffreddamento a liquido

1x Kensington Lock

Audio: tecnologia audio Nahimic by SteelSeries

tecnologia audio Nahimic by SteelSeries Dimensioni: 383 mm x 33 mm x 272 mm

383 mm x 33 mm x 272 mm Peso: 2,86 Kg

2,86 Kg Sistema operativo: Windows 11 Home

Voto 9.3