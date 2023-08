FLEXISPOT E7H – Recensione

Ebbene sì, un tavolo tra le pagine di Thegamesmachine.it. Il FLEXISPOT E7H non una semplice base d’appoggio ma un piano mobile pensato per utilizzi moderni: dalla semplice scrivania a un piano rialzato che può essere utilizzato stando in piedi (per presentazioni e video).

COME FUNZIONA

All’apparenza una normale scrivania, stabile sulle sue du gambe di solido acciaio. Ma la presenza dei due motori laterali fanno la differenza consentendo, infatti, di spostare il piano d’ppoggio da un’altezza minima di 68 fino a un massimo di 133 cm. Flexispot E7H può essere così utilizzato sia come una normale scrivania di lavoro stano seduti, fino ad arrivare ad un desk utilizzabile stando in piedi per eseguire presentazioni e live streaming.

L’acquisto avviene sul sito www.flexispot.it dove si possono trovare molti molti altri modelli, differenti da quello scelto da noi, il FLEXISPOT E7H. I passaggi per l’asemblaggio sono molto semplici da eseguire. Dopo aver deciso il colore del telaio, si passa a dimensione e forma del piano d’appoggio per concludere con gli accessori (porta computer, passa cavi, prese, porta tastiera…).

COSTA MA VALE

Il prezzo, salvo sconti del momento, parte dai 469 euro della struttura metallica motorizzata, a cui vanno aggiunti piano e accessori. Dopo qualche giorno, arriva al domicilio indicato il tutto in scatola da montaggio con istruzioni molto dettagliate e in italiano.

Estremamente precise e con tutti gli accessori necessari a corredo permettono di terminare l’, forse meno, a patto di essere in due (la sola struttura metallica pesa oltre 35 Kg). Particolare attenzione va posta nell’assemblaggio del controller ma nulla di complesso.: solido metallo, saldature perfette, accoppiamenti precisi, colore applicato con cura.

Segnaliamo che sono attivi in questo periodo i saldi estivi e che dal 28 agosto al 1° Settembre ci sarà l’anniversario dell’azienda: si prospettano grandi offerte sul sito www.flexispot.it.

COME SI USA IL FLEXISPOT E7H

Passiamo all’uso. Molto dipende dal piano d’appoggio scelto (ricordiamo che è opzionale), disponibile in varie dimensioni e anche curvo. Il peso che i due motori laterali sono in grado di gestire è di 125 Kg, più che sufficiente anche considerando il doppio monitor, un PC carrozzato e accessori del caso. Il movimento massimo è di 4 cm al secondo e il pannello di controllo è molto semplice da utilizzare permettendo di memorizzare 2 posizioni differenti e di passare alla posizione di altezza minima e massima con un solo clic. è presente la funzione blocco bambini per evitare movimenti involontari e sul controller troviamo un’utile porta USB con funzionalità di ricarica, solo 1A, ma meglio che niente.

Ottimo prodotto, dall’alta qualità costruttiva ma dal prezzo altino, pur se inferiore a brand noti del mondo gaming. Fateci un pensiero se siete alla ricerca di un tavolo mobile.

+ Qualità costruttiva elevata, componenti di ottima fattura.

+ Assemblaggio semplice e ben descritto dalle istruzioni.

+ Controller intuitivo, pre-memorizzazioni e blocco bambini.

– Costo altino, anche se allineato alla qualità.

VOTO: 9.3