DualSense Edge – Recensione

Aprire quella custodia, che sembra un po’ quella di un gioiello, di un orologio di pregio, rigida, spessa, quasi una conchiglia, dà subito l’idea di quello che Sony pensa del proprio controller professionale. DualSense Edge, che ho avuto modo di provare in accesso pre-lancio, è un oggetto di assoluta qualità, dedicato a una ristretta e specifica fetta di utenza PlayStation 5 e prezzata in modo da non lasciare dubbi a riguardo: 239,99€, quasi la metà del prezzo della console con la quale viene utilizzato.

Una volta scoperchiato lo scrigno e dopo aver delicatamente rimosso il controller dal morbido panno bianco che lo protegge, quello che cattura l’occhio sono gli accessori, coreograficamente disposti negli alloggiamenti della custodia: un cavo di ricarica USB di 3 metri abbondanti di lunghezza (ricoperto in tessuto), un fermo per lo stesso da applicare al bisogno, per evitare scollegamenti accidentali (orpello elegante), due set di analogici extra “a cupola”, uno dallo stelo alto e uno standard, due coppie di tasti aggiuntivi ad attacco magnetico da applicare sul retro del pad (e programmare a piacere); curvi e abbastanza lunghi, a “grilletto”, oppure di dimensioni più contenute, a mezzaluna.

Questo varietà di gadget scatena, ancora prima di giocare,che permea un po’ tutta l’esperienza con Edge come oggetto, prima ancora che come mezzo per estendere il corpo nel virtuale. Partiamo dal presupposto che, per quella che è la mia esperienza di giocatore a tutto tondo, trovo che DualSense sia, per dimensioni, bilanciamento, materiali (Edge su questo specifico punto cambia pochissimo e forse si sarebbe potuto fare di più, vista l’esclusività) e gimmick che fanno; quindi la base di partenza era già ottima. Questo modello “superior” aggiunge però una serieche elevano il prodotto verso nuovi apici qualitativi.

Innanzitutto il peso, leggermente aumentato, più consistente, il grip migliorato sui trigger, puntellati con una gradevole texture anti-scivolo e dotati di 3 differenti livelli di corsa, regolabili (anche in modo asimmetrico) grazie agli appositi selettori posti sul retro e deliziosamente meccanici (funzione utilissima per aumentare la reattività dello sparo negli shooter, ad esempio, ma anche dei colpi nei soulslike, che di solito prevedono by design l’input di attacchi e parry proprio sui grilletti).

Una meccanicità che poi entra prepotentemente in gioco, con tutti i suoi “clac” da hardware porn, quando si passa alla personalizzazione vera e propria; inserire i due tasti extra degli appositi alloggiamenti, sentirli in una posizione dove di solito si è abituati a toccare solamente la scocca, oppure smontare i blocchi degli analogici, dopo aver rimosso la mascherina frontale e aver spostato la linguetta metallica che li tiene in posizione, facendoli scivolare delicatamente fuori dal loro alloggiamento per cambiarne i cappelli (personalmente ho optato per le cupole basse di cui sopra, molto revival DualShock vecchia maniera).

Analogici che integrano anche(function), dedicati a richiamaredal quale regolare velocemente l’audio, bilanciare il volume chat/gioco e, soprattutto, impostare e selezionare quattro profili di utilizzo diversi con la sola pressione

Perché se fino adesso ho parlato prevalentemente di sensazioni tattili, fisiche, DualSense Edge è speciale anche per la quantità di impostazioni software che concede. La sensibilità e la reattività all’inclinazione di ogni analogico è programmabile secondo un set di 6 impostazioni predefinite (ognuna impreziosita da una descrizione che ne suggerisce l’utilizzo per specifici generi/esigenze), regolabili poi manualmente dal giocatore che ha la libertà di impostare la curva di input e la zona morta, in modo da rendere l’esperienza di gioco estremamente personale, sartoriale e unica in modo tangibile, andando ad unirsi a tutte le altre caratteristiche hardware del controller.

Mirare velocemente o con più precisione, ma pure avere l’effetto di un analogico a fine corsa anche solo inclinandolo leggermente. In questa versione DualSense diventa un vero e proprio strumento sportivo, esattamente come i tennisti personalizzano le racchette, i ciclisti le bici e i calciatori gli scarpini in base alle proprie esigenze, sensazioni e stile di gioco. È una possibilità fondamentale per pro-gamer o amatori che aspirano ad arrivare a certi livelli, capace di dare un vantaggio consistente nel multiplayer competitivo e rimanendo un costoso sfizio per tutti gli altri giocatori.

Io che pro-gamer non sono, a livello di eSport, ho scoperto una piacevolezza tattile, con Edge,. Abbreviare la corsa del freno per avere maggiore reattività in staccata(montando i tasti posteriori più lunghi a simulare le leve del cambio a volante, praticamente l’esperienza di guida con pad definitiva), impostare i tasti posteriori in modo da gestire meglio scatto e schivata(riducendo anche qui la corsa dei grilletti per sparare più velocemente) o testare la precisione in modalità “digitale” dell’analogico sinistro, capace di replicare l’input della croce direzionale senza rinunciare alla morbidezza di un analogico.

Sfumature che vanno a migliorare la qualità della vita praticamente in ogni videogioco disponibile su PS5, per una versatilità unica che va ad aggiungersi a caratteristiche native altrettanto uniche, come la resistenza meccanica dei trigger, il touchpad e il feedback aptico della vibrazione.

Ultima, ma certamente non meno importante, una notaa quella di un normale DualSense:, ovvero con tutti i feedback impostati al massimo della forza e, come già accennato all’inizio, con un cavo di ricarica di 3 metri in dotazione che copre tranquillamentedi un salotto medio.

DualSense Edge è un gioiello venduto al prezzo di un gioiello. Uno dei migliori controller mai creati che va ad ampliare le possibilità ludo-sensoriali di un pad già ottimo nel suo modello base e specificamente dedicato a chi vuole esperienze di gioco ancora più precise, avvolgenti, cucite su misura.

VOTO 9