Atari 2600+ Pac-Man Edition – Recensione

Per il 45° anniversario del celebre Pac-Man, Atari propone una versione speciale della sua console 2600+. Ma, prima di parlarne, lasciate che vi racconti una storia…

Era l’inizio degli anni Ottanta, per qualcuno favolosi, per altri eccessivamente frivoli e disimpegnati, e nelle sale giochi di tutto il mondo arrivò un gioco a dir poco rivoluzionario, Pac-Man. Lontano dalle battaglie spaziali a cui eravamo abituati, scevro da qualsiasi rappresentazione violenta, facile da comprendere ma arduo da dominare, ci metteva nei panni di uno strano omino giallo circolare, impegnato a mangiare tutti i puntini sparsi in ogni labirinto e a evitare i quattro letali fantasmini che percorrevano gli stessi corridoi per catturarlo.

Pac-Man era più di un semplice videogioco, era un’intera storia ridotta in uno schema, con diversi personaggi – ciascun fantasma aveva un nome la sua “personalità” – e qualche divertente scenetta tra i livelli. Inutile aggiungere che Pac-Man fu un tale successo che venne clonato a più non posso in mille giochi simili, anche per i sistemi domestici, ma una delle prime conversioni ufficiali disponibili fu proprio quella per Atari 2600, davvero controversa.

TRA VOLERE E POTERE

L’hardware dell’Atari 2600 era molto, molto più modesto di quello del coin op e Pac-Man richiedeva che fossero presenti sullo schermo almeno 5 sprite contemporaneamente: il protagonista tutto giallo e i quattro fantasmi colorati. L’Atari 2600, però, di oggetti sullo schermo ne poteva muovere soltanto tre e Tod Frye, per realizzare il miracolo, ricorse a una rozza ma efficace tecnica di multiplexing: a ogni fotogramma, la console gestiva un fantasma diverso disegnandolo nella sua nuova posizione, facendo sì che ciascun fantasma comparisse sullo schermo almeno 15 volte al secondo sui televisori americani con lo standard NTSC, e circa una dozzina sui nostri televisori PAL.

Il risultato, almeno dalle nostre parti, era uno psichedelico lampeggiare di quattro ectoplasmi biancastri e semitrasparenti (più fantasmi di così non potevano proprio essere!), che solo uno schermo a elevata persistenza avrebbe potuto rendere accettabile. Come se non bastasse, i puntini furono trasformati in lineette (tant’è che il manuale del gioco si inventò che fossero dei cyber-wafer o qualcosa del genere) e il layout dello schermo fu ‘ruotato’ in orizzontale, banalmente perché non si poteva chiedere a un popolo che già guardava ai videogiochi con circospezione, di appoggiare il preziosissimo TV-color di casa su un lato per avere “una sensazione arcade più autentica”.

Insomma, Pac-Man per l’Atari 2600 ha fatto proprio storia a sé, diventando nel contempo uno dei giochi più venduti per la console, più odiati per la sua resa finale e meno capiti della storia, visto che per fare qualcosa del genere, coi pochi strumenti a disposizione in quegli anni, Frye dovette davvero compiere uno sforzo imponente. Bisognava, però, arrendersi all’idea che un Pac-Man simile a quello della sala giochi, su quella console, non si poteva proprio fare. E magari comprare un bel Commodore 64, come fece la maggioranza degli appassionati di lì a poco.

A VOLTE RIEMERGONO

Comunque siano andate le cose, sono passati 45 anni dalla nascita del personaggio e, per festeggiare questo importante genetliaco, Atari ha deciso di riproporre la sua console 2600+ con una bella livrea giallo-pacman, aggiornando un po’ il firmware e vendendola in bundle con Pac-Man Double Feature, una cartuccia per Atari 7800 (compatibile, quindi, anche con le console 7800 d’epoca e con la recente 7800+) che contiene due giochi: la versione originale per Atari 2600, con tutti i suoi difetti, e una nuova conversione per Atari 7800 realizzata da Robert DeCrescenzo e Mike Saarna, lasciando che a illustrare la confezione fosse l’arte di Hiro Kimura – autore della cover originale del 1982.

Una bella operazione nostalgia che, però, colpisce nel segno. Intendiamoci: sulla console mi ero già espresso, con motivato scetticismo, due anni fa e il nuovo colore non sposta di una virgola la mia opinione. Ma c’è qualcosa di affascinante e di romantico in tutto questo e, dopo tanti mesi di distanza, devo ammettere che quella di Atari non fu una scommessa insensata: con le nuove cartucce per Atari 7800, la casa americ… pardon, francese, sta creando un interessante catalogo di giochi a uso e consumo di un pubblico ormai anziano che, dopo una vita passata al lavoro e ormai prossimo alla pensione, vuole fare pace con l’età adulta ricollegandosi, quando può, con il bambino che era e che sognava giocando.

Trenta euro possono essere considerate eccessive per un retro-gioco da pochi KB, e per chi segue come me l’intera scena ‘vintage’ lo sono eccome, ma qui parliamo pur sempre di edizioni fisiche su cartuccia che hanno i loro costi di realizzazione e distribuzione, e che permettono di interagire con la console proprio come facevamo da bambini: infili il gioco, accendi e via. Non devi pensare a nient’altro.

PAC-MAN DOUBLE FEATURE

La nuova conversione per Atari 7800 propone un Pac-Man finalmente simile a quello della sala giochi e, visto che in fondo siamo pur sempre nel 2025, aggiunge un pizzico di sale in più.

Il layout dello schermo torna a essere verticale, anche se questo significa che soltanto la parte centrale del monitor verrà effettivamente impiegata dall’area di gioco, possiamo scegliere il livello di difficoltà indicando il tipo di frutto bonus da far comparire al centro del labirinto, scegliere se giocare col labirinto tradizionale o farne generare ogni volta di nuovi in maniera procedurale e, dulcis in fundo, guidare Pac alla solita velocità oppure dotarlo di turbo, eventualità che gli permette sì di sfuggire più facilmente ai nemici (che si muovono come al solito), ma anche di cascar loro in bocca inavvertitamente, giacché il controllo diventa meno permissivo. Ovviamente vien da chiedersi per quale motivo dovremmo divertirci ancora con Pac-Man, visto che là fuori ci sono gioconi belli da impazzire perfino nel mercato indie, ma se ci assale questo dubbio è probabile che, banalmente, questo prodotto non faccia al caso nostro.

IN DEFINITIVA

L’Atari 2600+ tutto giallo dedicato a Pac-Man è, fondamentalmente, un bellissimo oggetto da collezione. Un feticcio dalla potenza iconografica devastante che per molti di noi, giocatori della prima era, ha un legame profondo e forse addirittura più forte di quello con Mario: «Sì, sì, bello il tuo Super Mario Galaxy 2 sulla Switch 2, ma prima c’era lui», l’omino giallo.

Quello nato da una pizza, secondo una storia inventata di sana pianta, che però ormai è leggenda. E quella magnifica console gialla nella vetrinetta è dedicata tutta a lui, proprio come il mio diario in prima media, o il quaderno di matematica in quinta elementare, quando Mario era solo un anonimo operaio che cercava di rubare la fidanzata a uno scimmione. Ed è pure una console per i videogiochi, con cui volendo posso ancora giocare con dei titoli decenti, quelli dell’Atari 7800. L’unico problema, se così lo possiamo definire, è che bisogna comprare a parte un controller a due pulsanti, perché il joystick CX-40+ fornito in dotazione, anch’esso tutto giallo e modernamente wireless, di pulsante ne ha uno solo. Scomodo. In quell’angolo vietato ai mancini che io, ad Atari, non sono mai riuscito a perdonare.