Command & Conquer Remastered Intervista a Joe Kucan

Joe Kucan: In Westwood ero il Senior Director of Dramatic Assets, quindi tutto ciò che aveva un elemento drammatico mi riguardava, dalle voci fuori campo alle scene live action. Per Command & Conquer è stata una sfida particolarmente dura perché stavamo affrontando una transizione tecnologica radicale, dai floppy disk ai CD-rom. La mia esperienza precedente era nel teatro, e non sapevo niente di videogiochi. Per questo aveva senso che mi occupassi anche della regia, oltre che di interpretare Kane, semplicemente perché molte volte che giravamo una scena non ci veniva bene la prima volta. Mi sono poi occupato anche di altri aspetti creativi, come parlare con gli altri attori per creare insieme i loro personaggi.