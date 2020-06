Antica Libreria TGM #2

Il secondo appuntamento di questa nobile spazio è dedicato all’altrettanto meritorio valore culturale del volume Atari 2600/7800: a visual compendium. Buona lettura, dell’articolo ed eventualmente del libro 🙂

Qualche tempo fa il nostro Danilo ha inaugurato con una doppia recensione questa rubrica letteraria sul vasto modo dell’editoria a tema videogiochi. Nel frattempo sono successe un po’ di cose, ma se c’è un insegnamento che la recente emergenza globale ci ha lasciato è che una bella libreria sullo sfondo fa sempre comodo quando si deve fare una videochiamata, perciò in redazione ci siamo detti che è arrivato il momento di riportare alla luce l’Antica Libreria di TGM, garantendole questa volta una certa regolarità . D’altra parte, la quarantena ha dimezzato i backlog, il mondo continua ad andare a rotoli, la Summer Game Fest è ormai rimandata: quale momento migliore per un bel libro?

File 003 – Atari 2600/7800: a visual compendium

Dove trovarlo: Bitmap Books

Caso vuole che questo nostro ritorno sui libri coincida anche con un nuovo Visual Compendium di Bitmap Books: ci occuperemo anche di altri editori, ovviamente, perché lì fuori è pieno di ragazzi talentuosi che creano libri fantastici, ma vista la vicinanza temporale la scelta per questa seconda edizione della rubrica è ricaduta sul bel volume dedicato ad Atari 2600/7800 realizzato dall’etichetta inglese.

Così come i suoi numerosi predecessori (sei, per la precisione),, accompagnato questa volta anche dasu cui campeggia la tabella olografica con le icone della console, ormai marchio di fabbrica della collana.

La qualità dei materiali è come al solito stellare: carta patinata su cui risaltano i colori acidi degli screenshot dei giochi Atari, copertina rigida con sovraccoperta (ma il libro è disponibile anche in brossurato a un prezzo più contenuto), segnalibro coloratissimo, bollino di prodotto ufficiale sul cellophane, e soprattutto una valanga di contenuti di altissimo livello.

RISPETTO PER GLI ANZIANI

Pochi se ne ricordando, ma l’Atari 2600 (o VCS) è stato il progenitore delle console da salotto, il prodotto che ha generato un fenomeno e un’industria, la tecnologia da cui tutto ha avuto inizio. Come perfettamente ricostruito dalla quindicina di pagine dedicate alla storia della console a inizio volume, il sistema casalingo di Atari non è stata la prima console a raggiungere il mercato, bensì la prima a contare le unità vendute in milioni, ad espandere il proprio successo su più continenti, a dimostrare che si poteva fare anche nella quiete del proprio salotto qualcosa che sembrava possibile solo tra le luci e il rumore della sala giochi.

Eppuree alla sua industria con la crisi del 1983, di cui(e non solo, come svelato dal documentario Atari: Game Over del 2015 prodotto da Microsoft)

Ma se E.T. è il più famoso, o forse sarebbe meglio dire famigerato, dei giochi usciti su 2600, la console Atari si è contraddistinta anche e soprattutto per parecchi capolavori sia tra le conversioni da sala (Asteroids, Space Invaders, Pac-Man) sia tra i titoli pensati appositamente per funzionare sui suoi circuiti come Pitafall!, Yar’s Revenge o Pole Position.

