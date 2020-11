xbox series x hands on

La nostra prova su strada di Xbox Series X, l’ultima arrivata nella famiglia Microsoft nonché la console più potente in commercio. Ma la potenza è abbastanza per vincere una console war?

Penso che non ci siano pagine, digitali o cartacee, più adatte di quelle di The Games Machine per descrivere quella sensazione di gioia e fiducia per il futuro che si sprigiona nella stanza nel momento in cui si accende, per la prima volta, il computer nuovo. È una sensazione, lo ammetto, che non sentivo affacciarsi ormai da parecchio tempo, almeno da quella lontana adolescenza in cui fedele seguivo la dottrina di The Games Machine attraverso le sagge parole dispensate mensilmente dal Pastore, prima di abbandonare la retta via e imboccare il viale della borghese comodità consolara. Eppure, inatteso, quel calore casalingo si è riacceso proprio in questi giorni quando grazie al gentile intervento di Microsoft ho ricevuto a casa uno scatolone bello pesantino con dentro una nuova fiammante Xbox Series X. Ma andiamo con ordine.

TGM ARREDA CASA CON SERIES X

La prima impressione a contatto con Series X è stata quella di un oggetto pesante, solido, compatto, intuizione confermata non appena ho avuto modo di estrarre la console dallo stiloso alloggiamento di cartone attraverso cui è destinata ad entrare, a partire dal 10 novembre, nelle case di coloro che sono riusciti a strappare un pre-order. In questa fase di primissimo contatto, la curiosità maggiore riguardava le dimensioni (niente battute là in fondo, vi sento!) della console stessa, subito bollata o paventata come gigantesca, al punto da essere paragonata a un frigorifero, mossa che Microsoft ha abilmente trasformato in un’opportunità di marketing proprio in questi giorni.

Ora che ho di fronte questo monolite nero in miniatura, e dopo aver visto le foto della gigantesca PS5 finita tra le mani del nostro Stefano, posso dire che in fondo e tutto sommato, non è così grossa come temevo.

Certo, la forma che si estende in verticale porta Series X ad avere u, che in orizzontale avevano ormai preso il posto del lettore DVD nel mobile Ikea sotto la TV. Siamo, ovviamente, più vicini a un case PC, poco più alto di una copia cartacea di TGM, per usare un riferimento di facile appiglio su tutti voi lettori, mentre per quanto riguarda i lati corti ci assestiamo su circa 4/5 del foglio che compone la rivista.

Al di là dei discorsi sulle dimensioni, che lasciano il tempo che trovano, Il dato che rimane è la scomodità che qualcuno registrerà nel trovare un posto in salotto a Series X, sia per la sua estensione in verticale sia per il fatto che il posizionamento in orizzontale è possibile, grazie a quattro minuscoli piedini in gomma, ma lo spessore mal si adatta al classico alloggiamento da lettore DVD. Una volta trovata la sua posizione però Series X si rivela un gran bell’oggetto da salotto, merito di forme e materiali scelti e utilizzati da designer e ingegneri Microsoft. L’aspetto è decisamente minimal, in linea con il design d’interni attuale, al punto che il lato frontale è solcato solo dall’ingresso del DVD, da una porta USB e dal tasto di accessione, tornato meccanico e non più a sfioramento (per fortuna!) come sul primo modello di Xbox One.

Continua nella prossima pagina…