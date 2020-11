Intervista video esclusiva a Daniele Duri, Principal Gameplay Animator di CD Projekt RED per Cyberpunk 2077.

Ecco qui sopra, debitamente estrapolata come contenuto d’eccezione, la chiacchierata con Daniele Duri di CD Project RED andata in onda nelle nostre live di Lucca Changes, ovviamente su Cyberpunk 2077. Una chiacchierata interessante e piacevolissima per mettere in luce approfondimenti inediti del gioco, linee di ispirazione e aspetti vicini alle competenze del talentuosissimo intervistato – pure simpatico e modesto, considerato il ruolo che ricopre, come Principal Gameplay Animator dello studio polacco e Cyberpunk 2077. A voi!