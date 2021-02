Hearthstone – Speciale BlizzConline

Durante la recente BlizzConline anche Hearthstone è stato oggetto di diversi annunci. Per il card game digitale di Blizzard è giunto il momento di dare il benvenuto al nuovo corso, l’Anno del Grifone, e a una lunga serie di novità che non vedono l’ora di ribaltare la Locanda più affollata dell’universo videoludico.

Come già anticipato in precedenza, con l’inizio della fase 1 dell’Anno del Grifone (si parla di questa primavera, contestualmente all’uscita dell’espansione Forgiati nelle Savane) faranno la loro comparsa il Set Principale e il formato Classico. Il primo sarà gratuito per tutti e conterrà una selezione di 235 carte (tra vecchie/riviste/inedite). Questo set andrà a sostituire le carte Base e quelle Classiche nel formato Standard per permettere ai nuovi giocatori di essere più competitivi fin da subito. Le carte Base e Classiche finiranno nel formato Selvaggio col nome di Set Retaggio. Le carte del set Principale si otterranno avanzando di livello con ogni eroe e verranno aggiornate annualmente, mentre il formato Classico invece mira a fornire ai nostalgici un formato dove si potranno utilizzare solo le 240 carte originali presenti nel 2014, ovvero l’anno dell’esordio ufficiale di Hearthstone.

Dopo questo rapido recap, ecco le novità dalla BlizzConline. La più invadente è Forgiati nelle Savane, l’espansione che darà il via all’Anno del Grifone. Tra i suoi contenuti spiccano, la keyword(un effetto che si attiva la prima volta che il servitore dotato di questa meccanica sopravvive a dei danni) e le(spell che, a prescindere da dove si trovano, migliorano il proprio effetto quando si raggiungono i 5 mana e di nuovo appena si arriva a 10 mana). A queste novità bisogna aggiungere, una feature importante che avrà un effetto retroattivo e andrà a dividere per tipologia le magie di tutto il gioco (le categorie sono: Arcana, Sacro, Vile, Natura, Fuoco, Gelo e Ombra). Va da sé che un’operazione di questo tipo è strettamente legata al discorso sinergie: per fare un esempio, dopo la modifica le varie magie potranno essere sfruttate in combinazione con specifici servitori legati a questa o quella Scuola di Magia. L’ultima novità riguardante le carte di Forgiati nelle Savane sono, in pratica 10 servitori leggendari di classe (uno per ogni eroe), e, se avete seguito la BlizzConline, arrivati a questo punto avrete già intuito di cosa voglio parlarvi nel paragrafo successivo.

Durante il 2021 farà la sua comparsa Mercenari di Hearthstone, una nuova modalità caratterizzata da una dinamica simil gioco di ruolo strategico con missioni roguelike. Disponibile sia in versione PvE (single player) sia PvP, Mercenari permetterà di crearsi la propria collezione di eroi (iconici e inediti, tutti dotati di abilità peculiari e capaci di crescere fino ad evolversi accumulando esperienza/bottino). Una volta iniziata una nuova sessione bisognerà scegliere quale team mandare all’avventura, stabilire ad ogni turno chi far combattere e allo stesso modo impostare le azioni dei propri scagnozzi contemporaneamente all’avversario per poi osservare l’esito della battaglia.

Gli scontri che compongono una partitae bisognerà gestire la propria squadra fino allo scontro con il boss finale. I Mercenari ci accompagneranno durante tutto l’Anno del Grifone perchéattraverso le diverse espansioni, il sito ufficiale, la modalità di gioco omonima e il Libro dei Mercenari. Quest’ultimo racconterà delle storie epiche e a puntate sui 10 nuovi mercenari, le quali verranno pubblicate a cadenza semi-mensile come per il Libro degli Eroi. Il Libro dei Mercenari: Rokara, il primo capitolo della serie, sarà disponibile il

Chiaramente ci sono altre indicazioni come l’arrivo della categoria Quillboar in Battaglia o il nuovo Totem dello Sciamano tramite patch future, ma queste che ho elencato sono le principali novità della BlizzConline. Dato che alla primavera manca poco, è questione di giorni prima di poter mettere le mani sulla nuova espansione e su tutti i cambiamenti che introdurrà la fase 1 dell’Anno del Grifone. Durante il consueto Deep Dive, gli sviluppatori hanno affermato che le modifiche strutturali in arrivo nella Locanda verranno implementate per garantire ad Hearthstone di proseguire ancora per molti anni la sua marcia a testa alta attraverso la competitiva giungla dei card game digitali. È proprio il caso di dirlo: Lok’tar ogar!