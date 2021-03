Assetto Corsa Competizione: British GT Pack DLC – Speciale PC

Il 10 febbraio scorso Assetto Corsa Competizione si è arricchito con il British GT Pack DLC, un concentrato di storia delle corse britannica e cura del dettaglio squisitamente made in Italy. Yes Sir, Kunos Simulazioni non molla un centimetro e rilancia: il simulatore a quattro ruote nostrano è più bello e cattivo che mai.

Sviluppatore / Publisher: Kunos Simulazioni / 505 Games Prezzo: 12.99 € Localizzazione: Testi Multiplayer: Online PEGI: 3 Disponibile su: PC (Steam); su PS4 e Xbox One nel corso della primavera 2021



Saldamente abbarbicato sul gradino più gratificante del podio dei simulatori da corsa fin dalla sua pubblicazione, ebbro di complimenti e superbo nella sua giusta severità, Assetto Corsa Competizione continua imperterrito a insegnare la nobile arte automobilistica su pista a chi ha l’audacia di offrirgli in sacrificio la propria anima.

ROAD TO UK

Nonostante abbiano realizzato un titolo che tallona assai da vicino il sim racing definitivo, i ragazzi terribili di Kunos Simulazioni non hanno alcuna intenzione di adagiarsi sugli allori e godersi il tepore primaverile. Ciò si evince dal fatto che hanno appena consegnato alla loro caliente comunità un DLC cucito su misura per quegli appassionati che, cercando il giro perfetto come Indiana Jones cercava il Santo Graal, hanno trasformato l’hobby per le corse automobilistiche d’autore in qualcosa di più intimo, sensuale, vitale.

Il British GT Pack DLC aggiunge al gioco tre storici circuiti inglesi come Donington Park, Oulton Park e Snetterton fedelmente ricreati – al solito – sfruttando la tecnologia Laserscan, insieme a 40+ livree e 70+ piloti presi direttamente dalla stagione 2019 della British GT Championship. Chiude il cerchio di nuovi contenuti scaricabili una stagione dedicata del Campionato britannico. Contestualmente al DLC è stata implementata la patch che ha aggiornato Assetto Corsa Competizione alla build 1.7, la quale permette a tutti i giocatori in possesso del gioco base di partecipare alla British GT Season e di godersi le gare a classe mista in questa specifica competizione. C’è da sottolineare che chi non possiede i contenuti aggiuntivi può comunque gustarsi le gare miste sui tracciati del gioco originale e gareggiare contro avversari GT4 sulle stesse piste.

LA DOLCE CONDANNA DEI DLC

Qualcuno reputerà un esercizio superfluo ricordare quanto l’esperienza si riveli maggiormente sfaccettata e intrigante se condita dagli svariati DLC pubblicati fino ad oggi, ma forse la mia digressione non è una perdita di tempo; a tal proposito, giusto per fare un esempio pratico, c’è da segnalare che il tris di nuovi circuiti anglosassoni e la possibilità di salire a bordo delle vetture GT4 sono appannaggio esclusivo di chi ha acquistato rispettivamente i DLC BRITISH GT Pack e GT4 European Series.

Ad ogni buon conto, tra British GT Pack DLC, patch 1.7 e successive correzioni, sono numerosi i cambiamenti apportati al telaio del gioco (gli elementi che in tempi recenti hanno subito vari update sono incasellabili nelle categorie UI, Fisica, Grafica, Audio, Controlli e Gameplay, oltre ovviamente ai contenuti esclusivi del DLC in bombetta&ombrello), ma la manutenzione non si è certo fermata al giorno dell’uscita del DLC. Il 24 febbraio scorso Assetto Corsa Competizione è giunto alla versione 1.7.4, segno evidente che in quel di Kunos non sono proprio capaci di restarsene con le mani in mano ma, anzi, hanno estremamente a cuore lo stato di salute del loro sim-pupillo e quello di una schiera di fan dell’alta velocità che seguita a rispondere presente con incredibile entusiasmo.

Dopo essere tornato in pista per testare le novità del DLC inglese devo ammettere che, eppure il bel percorso di Assetto Corsa Competizione dimostra che mi sbagliavo. Sì, è vero, il gioco, dà il meglio di sé con una periferica adatta (tranquilli, anche col pad ci si diverte parecchio) e soprattutto pare che il supporto alla VR sia lungi dall’essere perfetto, ma da non possessore di un visore non posso fare a meno di togliermi il cappello e applaudire ammirando il livello qualitativo/simulativo raggiunto oggidì dal non plus ultra dei sim racing GT. Dulcis in fundo, il British GT Pack è previsto anche su PlayStation 4 e Xbox One per questa primavera, sicché un altro mistero è stato risolto: ecco perché gli artisti del pistone di Kunos non vogliono proprio saperne di rilassarsi.